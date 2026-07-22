Uno por uno: de qué equipo son hinchas los jugadores de la Selección Argentina

Más allá de la camiseta albiceleste, cada jugador de la Selección tiene un club de origen o un amor declarado de la infancia. Repasamos, uno por uno, las pasiones de los convocados por Scaloni.

La Selección Argentina es el punto de encuentro de hinchas de todo el mapa futbolero del país. Aunque visten la albiceleste, casi todos los jugadores tienen un club que les corre por las venas desde pibes. Algunos son obvios, otros sorprenden. Acá va el repaso completo de las pasiones de los habituales convocados por Lionel Scaloni.

Emiliano Martínez (Aston Villa) El Dibu es uno de los casos más claros: hincha de Independiente. Nació en Mar del Plata y creció idolatrando a Bochini y a los grandes del Rojo. Lo contó varias veces en entrevistas y hasta se lo vio con la camiseta de Independiente en la intimidad.

Nahuel Molina (Atlético de Madrid) Hincha de Boca Juniors. Surgió en las inferiores de Boca y, aunque se fue joven, nunca escondió su amor por el club de la Ribera. En las redes se lo vio con la azul y oro más de una vez.

Cristian Romero (Tottenham) El Cuti es fanático de Belgrano de Córdoba. Nació en San Miguel de Tucumán pero se formó en las inferiores del Pirata y siempre lo reconoció como su club del corazón.

Nicolás Otamendi (Benfica) Hincha de Vélez Sarsfield. Surgió en las inferiores del Fortín y debutó allí. Es uno de los casos donde el club formativo y el de hincha coinciden perfectamente.

Lisandro Martínez (Manchester United) Otro hincha de Boca. El “Licha” lo repitió en varias ocasiones: de pibe iba a la Bombonera y Boca es su debilidad.

Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid) Hincha de Racing. Nació en Sarandí, muy cerca de Avellaneda, y siempre se declaró hincha de la Academia. Hasta festejó títulos de Racing con la camiseta puesta.

Leandro Paredes (Roma) Fanático de Boca Juniors. Surgió en las inferiores xeneizes y, aunque tuvo un paso por Europa muy joven, nunca dejó de identificarse con el club de La Boca.

Lionel Messi (Inter Miami) El caso más debatido. Messi nació en Rosario y creció a metros de Newell’s Old Boys. Jugó en las inferiores de La Lepra hasta los 13 años. Aunque en los últimos años evitó definirse públicamente, la historia y las fotos de infancia lo ubican claramente como hincha rojinegro.

Ángel Di María (Benfica) Hincha de Rosario Central. Nació en el barrio Fisherton de Rosario y desde pibe fue canalla. Lo confirmó él mismo en varias entrevistas.

Lautaro Martínez (Inter) El Toro es hincha de Independiente de Avellaneda. Surgió en las inferiores del Rojo y siempre lo reconoció como su club. En 2022 se lo vio festejando el título de Independiente en la Copa Sudamericana con la camiseta.

Julián Álvarez (Manchester City) Hincha de Atlético de Madrid. Aunque surgió en River, el Chaqueño siempre declaró su amor por el club colchonero, al punto de elegir su dorsal 19 en varios equipos en homenaje a Fernando Torres.

Enzo Fernández (Chelsea) Hincha de River Plate. Surgió en las inferiores de River y debutó en el club de Núñez. Es uno de los casos donde el club formativo y la pasión coinciden.

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen) También hincha de River. Creció en la cantera millonaria y siempre se mostró identificado con el club.

Guido Rodríguez (West Ham) Hincha de Boca Juniors. Surgió en las inferiores xeneizes y, aunque su carrera lo llevó por otros rumbos, Boca es su club del corazón.

Otros convocados habituales

Marcos Acuña: hincha de Ferro Carril Oeste.

Nicolás Tagliafico: hincha de San Lorenzo.

Giovani Lo Celso: hincha de Rosario Central.

Paulo Dybala: hincha de Instituto de Córdoba (aunque en los últimos años se mostró cercano a Boca por su paso por el club).

Más allá de las camisetas que visten los domingos en Europa, estas pasiones siguen vivas. Cuando se juntan en Ezeiza o en un Mundial, las charlas de vestuario muchas veces terminan en bromas entre hinchas de clubes rivales. Al final, la Selección es el único lugar donde todos dejan las diferencias de lado para defender la misma camiseta.

Fuente: compilación de declaraciones públicas, entrevistas y registros históricos de cada jugador.