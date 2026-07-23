Pibe Valderrama pidió el Balón de Oro para Messi antes de la final del Mundial 2026

El ídolo colombiano elogió a Lionel Messi en la previa del partido decisivo entre Argentina y España y consideró que merece el premio individual más importante del torneo.

En la antesala de la gran final del Mundial 2026 que disputarán Argentina y España, Carlos 'el Pibe' Valderrama salió a respaldar públicamente a Lionel Messi y pidió que le entreguen el Balón de Oro del certamen.

El ex capitán de la selección colombiana, ícono del fútbol sudamericano, no dudó en destacar la trayectoria y el nivel del astro rosarino, incluso en una instancia donde Argentina buscará revalidar el título conseguido en Qatar 2022.

"Que le den el balón de oro", expresó Valderrama en declaraciones recogidas por Infobae, con esa frase directa y carismática que siempre lo caracterizó. El Pibe, que supo brillar en los Mundiales de Italia 90 y Estados Unidos 94, entiende como pocos lo que significa cargar con la responsabilidad de un equipo y de un continente en las citas más importantes.

La final del Mundial 2026 se jugará en un estadio que todavía no fue confirmado oficialmente, pero que promete ser el cierre de un torneo que ya marcó récords de audiencia y expectativa. Argentina llega como vigente campeona del mundo y con un Messi que, a sus 39 años, sigue siendo determinante tanto dentro como fuera de la cancha.

Valderrama no es el único que ha elogiado al capitán argentino en estas semanas. Figuras de todo el mundo coinciden en que, más allá del resultado de la final, el recorrido de Messi en esta Copa del Mundo merece reconocimiento individual. El Pibe, sin embargo, lo dijo con la claridad y la autoridad que le dan sus 60 años y una carrera que lo convirtió en referente eterno del fútbol colombiano.

"Messi es el mejor de todos los tiempos y en este Mundial lo volvió a demostrar", completó Valderrama en la charla, según el medio que reprodujo sus palabras. El elogio cobra aún más peso viniendo de alguien que, en su momento, también fue considerado uno de los grandes talentos del continente y que vivió en carne propia las presiones de un Mundial.

Desde el lado argentino, el cuerpo técnico y los compañeros de Messi evitaron hablar del Balón de Oro para no distraer el foco del partido. Scaloni y el plantel repiten que el objetivo es el título colectivo, pero en privado reconocen que un premio individual para el 10 sería el broche perfecto a una carrera única.

España, por su parte, llega con una generación dorada y con jugadores como Pedri, Yamal o Rodri que también están en la conversación por premios individuales. Pero el peso simbólico de Messi en esta Copa parece inclinar la balanza para muchos observadores.

El partido se acerca y la tensión crece. Mientras los hinchas de ambos países ya piensan en cómo vivirán la final, el Pibe Valderrama, desde su lugar de eterno enamorado del buen fútbol, puso su voto: el Balón de Oro tiene que ser para Leo.

Vayamos a lo que realmente importa en el verde: más allá de premios individuales, el fútbol de selección vuelve a regalarnos una final entre dos potencias que prometen un espectáculo de alto vuelo. Argentina buscará ser bicampeona consecutiva, algo que solo lograron Italia y Brasil en la historia. España, en cambio, quiere volver a lo más alto 12 años después de su última corona.

Lo que diga el marcador el domingo definirá al nuevo campeón. Lo que ya definió el Pibe Valderrama es que, para él, el mejor jugador del torneo ya tiene nombre y apellido: Lionel Andrés Messi.