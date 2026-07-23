La IA calcula las chances matemáticas de Boca para ganar la Copa Libertadores 2026

Un análisis impulsado por inteligencia artificial reveló las probabilidades exactas que tiene Boca Juniors de coronarse campeón de la Copa Libertadores 2026. El dato, que circula fuerte entre los hinchas, abre el debate sobre cómo la tecnología está cambiando la forma de leer el fútbol.

La inteligencia artificial ya no solo genera imágenes o responde preguntas: ahora también se mete en el mundo de las predicciones deportivas con números que, aunque fríos, generan ruido entre los hinchas. Según un análisis publicado por Bolavip, una IA determinó la probabilidad matemática exacta que tiene Boca Juniors de ganar la Copa Libertadores 2026 antes incluso de que se defina el formato definitivo del torneo.

El dato, que todavía no trascendió en su porcentaje preciso pero que ya circula en redes y grupos de WhatsApp xeneizes, llega en un momento en que el club busca reconstruir su equipo tras una temporada irregular. La Copa Libertadores sigue siendo el gran sueño pendiente de la hinchada boquense, que no la levanta desde 2007. Ese contexto hace que cualquier pronóstico, por especulativo que sea, se lea con lupa.

Lo interesante del ejercicio es que la IA no se basa solo en el plantel actual o en el técnico que esté sentado en el banco. Según los modelos de este tipo, se cruzan datos históricos de desempeño en la competencia, valor de mercado de los jugadores, densidad del fixture, historial de enfrentamientos contra posibles rivales y hasta variables económicas como la capacidad de refuerzo en cada mercado de pases. Todo eso se procesa en algoritmos que, en teoría, reducen el margen de error.

Desde ya, cualquier hincha de Boca sabe que el fútbol no se juega en una planilla de Excel. Lesiones, arbitrajes, el factor cancha y esa cosa inexplicable que se llama “mística” siguen siendo variables que ninguna IA puede cuantificar. Pero el dato sirve, al menos, para poner en perspectiva las chances reales frente a los eternos candidatos brasileños (Flamengo, Palmeiras, River) y otros equipos que vienen creciendo en el continente.

El análisis de Bolavip se suma a una tendencia cada vez más extendida: el uso de modelos predictivos en el deporte de alto rendimiento. En la Premier League y en la NBA ya es moneda corriente; en Sudamérica recién empieza a instalarse. Para Boca, que históricamente confió más en la intuición y en la garra que en los datos, este tipo de lecturas pueden resultar provocadoras.

Lo cierto es que, más allá del porcentaje exacto que arroje la máquina, el club ya empezó a moverse pensando en la edición 2026. La dirigencia sabe que, para tener chances reales, necesitará un plantel más profundo, un DT con experiencia copera y, sobre todo, evitar los tropezones tempranos que le costaron caro en las últimas participaciones.

Mientras la IA hace sus cálculos, la pelota sigue rodando. Y en el fútbol argentino, como bien sabe cualquier bostero, muchas veces los números se rompen en la Bombonera un miércoles de copa a las 21:30. Ese factor humano, imposible de programar, es lo que todavía hace que el deporte valga la pena.