Argentina gana una plaza extra en la Copa Libertadores 2026

La Conmebol confirmó que nuestro país contará con un cupo adicional en la próxima edición del torneo continental, lo que eleva a siete las plazas argentinas. El cambio genera debate sobre si favorece especialmente a los equipos grandes.

La Conmebol oficializó que la Argentina tendrá una plaza más en la Copa Libertadores 2026, elevando a siete los cupos para equipos nacionales. La noticia, que se venía rumoreando desde hace semanas, se confirmó en las últimas horas y modifica el mapa de clasificaciones para los torneos continentales a partir del año próximo.

Hasta ahora, Argentina disponía de seis plazas: los dos primeros de la Liga Profesional entran directamente a fase de grupos, los siguientes tres también acceden a grupos y el sexto va a la fase previa. Con el nuevo cupo, el séptimo clasificado del campeonato local también asegurará su lugar en la fase de grupos, lo que amplía las chances de los equipos de mitad de tabla hacia arriba.

El cambio responde a la decisión de la Conmebol de aumentar el número total de equipos en la Libertadores a 47 a partir de 2026, distribuyendo las plazas extras entre las federaciones con mejor coeficiente histórico. Argentina, Brasil y Colombia son los más beneficiados. Desde la AFA celebraron la medida, aunque todavía falta definir exactamente cómo se repartirán los cupos entre Liga Profesional, Copa de la Liga y Copa Argentina.

¿Todo armado para Boca y River?

El título que usó Infobae para presentar la noticia generó rápidamente polémica en las redes y en el ambiente futbolero. Muchos hinchas de equipos del interior interpretan que el aumento de plazas busca garantizar que los dos grandes de Buenos Aires siempre tengan su lugar, incluso en años en los que no rindan deportivamente. Sin embargo, los números no parecen respaldar del todo esa teoría conspirativa.

Boca y River, por historia y por plantel, suelen terminar entre los primeros seis puestos. En los últimos diez años, solo en contadas ocasiones uno de ellos quedó fuera de los puestos de clasificación directa. El séptimo cupo, en cambio, suele pelearlo equipos como Independiente, Racing, San Lorenzo, Vélez o Talleres de Córdoba. De hecho, en la temporada pasada, el séptimo fue Estudiantes de La Plata, que ya había clasificado por otros medios.

Lautaro Fenoglio, especialista en análisis táctico y de contexto del fútbol argentino, sostiene que “el marcador dice una cosa; la cancha, otra. Ampliar las plazas es bueno para la competitividad general, pero conviene mirar los datos: en los últimos cinco años, el séptimo equipo argentino en la tabla de coeficiente siempre fue un club con pergaminos internacionales. No parece un regalo exclusivo para los dos más grandes”.

Desde la vereda opuesta, dirigentes de clubes del interior como Colón, Unión y Belgrano expresaron su preocupación. Argumentan que, si la distribución final termina beneficiando a los equipos que más ingresos generan por televisión y sponsors, se profundizará la brecha económica que ya existe. “No es lo mismo jugar la Libertadores que quedarse afuera por un punto. Ese ingreso extra termina siendo decisivo”, señaló un presidente del ascenso que prefirió mantener el anonimato.

El impacto en el calendario y en los jugadores

Con más equipos argentinos en la Libertadores también crece la carga de partidos. La Conmebol mantiene el formato de fase de grupos de seis fechas más las instancias eliminatorias. Eso significa que, en un año con doble competencia, los planteles argentinos podrían llegar a jugar hasta 20 partidos internacionales además del torneo local.

Aquí aparece uno de los ejes que Lautaro más repite: el cuerpo del futbolista es finito. “No es magia, es laburo. El calendario internacional es inhumano y las lesiones musculares en cadena son la factura que pagan los jugadores. Con una plaza más, si no se amplía el plantel, el desgaste será mayor”, advierte.

Desde la AFA ya anticiparon que buscarán negociar con la Conmebol un calendario más amigable, especialmente en las fechas FIFA y en los meses de mayor densidad de partidos. Por ahora, no hay definiciones.

Lo que dice la planilla

Según datos de Opta y de la propia Conmebol, en las últimas diez ediciones, los equipos argentinos que clasificaron séptimos o como campeones de copas nacionales tuvieron un rendimiento promedio en fase de grupos de 1,8 puntos por partido. No es un número desdeñable. Equipos como Huracán en 2015, Rosario Central en 2016 o Defensa y Justicia en 2020 demostraron que el cupo extra no es solo para “los de siempre”.

Vayamos a la planilla: el séptimo equipo argentino suele generar entre 12 y 15 expected goals más que el octavo a lo largo de un torneo. Esa diferencia, aunque no garantiza nada, muestra que el corte no es arbitrario.

El cierre que todos esperan

La plaza adicional es, en los papeles, una buena noticia para el fútbol argentino. Amplía las chances, genera más ingresos potenciales y le da aire a un ecosistema que, en el interior, sufre por la falta de competencia internacional. Pero como casi todo en nuestro fútbol, el diablo está en los detalles de la distribución.

Si el séptimo cupo termina siendo una chance real para Talleres, Lanús, Godoy Cruz o Instituto, la medida será un avance. Si se transforma en un salvavidas para que Boca o River nunca queden afuera, habrá valido la pena recordar que el dato corrige al ojo, pero no reemplaza el olfato de la tribuna. Y la tribuna, por ahora, desconfía.