Uno por uno: de qué equipo son hinchas los jugadores de la Selección Argentina

Más allá de la camiseta albiceleste, cada jugador de la Selección tiene un amor de club. Repasamos uno por uno las hinchadas de los convocados habituales por Scaloni.

La Selección Argentina es un país dentro de otro. Cuando se pone la albiceleste, las diferencias de club se borran y el objetivo es uno solo. Pero fuera de la cancha cada jugador tiene su historia, su barrio y, sobre todo, su equipo del corazón.

Con el Mundial de 2026 cada vez más cerca, repasamos uno por uno de qué club son hinchas los futbolistas que Scaloni suele convocar. Algunos son obvios, otros sorprenden y unos pocos generan debates eternos en las redes.

Emiliano Martínez (Aston Villa) El Dibu es de Boca. Lo repitió varias veces y hasta se lo vio con la camiseta xeneize en más de una oportunidad. En el vestuario de la Selección bromea diciendo que “algún día vamos a jugar juntos” con sus compañeros bosteros.

Franco Armani (River) Uno de los casos más claros: hincha de River hasta la médula. Creció en las inferiores del Millonario, volvió al club después de su paso por el exterior y nunca ocultó su amor por la banda roja.

Nicolás Otamendi (Benfica) El central es de Vélez. Surgió en Liniers y siempre lo reconoció. En la Selección comparte vestuario con varios de River y Boca, pero su corazón late en la V azulada.

Cristian Romero (Tottenham) Cuti es de Belgrano. Nació en San Miguel de Tucumán y su primer amor fue el Pirata. Lo cuenta con orgullo cada vez que le preguntan.

Lisandro Martínez (Manchester United) Otro que no tiene drama en decirlo: hincha de Newell’s. Creció en el Parque de la Independencia y el rojinegro lo vio debutar.

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen) De River. Surgió en las inferiores del club de Núñez y siempre lo reconoció. Es uno de los varios millonarios del plantel.

Enzo Fernández (Chelsea) Hincha de River, aunque nació en San Martín de Buenos Aires. Se formó en las inferiores del Millonario y lo lleva tatuado.

Alexis Mac Allister (Liverpool) El Colo es de Argentinos Juniors. Creció en La Paternal y su familia tiene historia en el club. Lo reconoce sin vueltas.

Lionel Messi (Inter Miami) El caso más famoso y, a la vez, el que más debate genera. Messi es hincha de Newell’s. Lo dijo él mismo, lo repitió su familia y hasta se lo vio con la camiseta rojinegra. Aunque jugó en Newell’s, Barcelona, PSG y ahora Inter Miami, su amor de infancia sigue siendo el club rosarino.

Julián Álvarez (Atlético de Madrid) La Araña es de River. Surgió en las inferiores del club, debutó en Primera y siempre lo reconoció. Es uno de los más fanáticos del Millonario en el plantel.

Lautaro Martínez (Inter) El Toro es de Racing. Creció en el club de Avellaneda, debutó ahí y nunca lo ocultó. Es uno de los hinchas más ruidosos del plantel cuando se habla de clásicos.

Paulo Dybala (Roma) La Joya es de Instituto de Córdoba. Surgió en el club cordobés y siempre lo llevó en el corazón. Lo recordó varias veces en entrevistas.

Ángel Di María (Benfica) Fideo es de Rosario Central. Nació en el barrio Fisherton, a metros de Arroyito, y su amor por el Canalla es innegable. Lo demostró en cada regreso a Rosario.

Otros convocados y habituales

Giovani Lo Celso: hincha de Newell’s.

Guido Rodríguez: de Boca (aunque jugó en River).

Marcos Acuña: de Ferro y después de Racing.

Nicolás Tagliafico: de Banfield.

Valentín Barco: de Boca.

En un plantel tan diverso, el milagro de Scaloni es que cuando se pone la camiseta de Argentina desaparecen las chicanas de club. O casi. Porque en el vestuario siempre hay algún chiste, alguna broma y, sobre todo, un respeto enorme por el amor que cada uno siente por su equipo.

Al final, todos saben que hay algo más grande que las diferencias de hinchada: la camiseta que los une a todos.