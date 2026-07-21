La AFA reveló los premios económicos de la Copa Argentina 2026: cuánto se lleva el campeón

La Asociación del Fútbol Argentino difundió el monto que recibirá el equipo ganador de la Copa Argentina 2026 y los premios para las instancias previas. El campeón se embolsará una cifra récord para el certamen.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó este miércoles los montos de los premios económicos para la edición 2026 de la Copa Argentina, el torneo federal que reúne a equipos de todas las categorías del fútbol argentino.

Según el comunicado difundido, el campeón se llevará $ 120.000.000, una cifra que representa un aumento significativo respecto de las ediciones anteriores y que busca equiparar en algo el valor económico del certamen con su importancia deportiva.

El subcampeón recibirá $ 60.000.000, mientras que los dos equipos semifinalistas se repartirán $ 30.000.000 cada uno. Los cuartofinalistas embolsarán $ 15.000.000 por equipo y los octavofinalistas $ 8.000.000.

En las rondas previas, los premios también escalan: los 16avos de final repartirán $ 5.000.000 por club clasificado, y los 32avos $ 3.000.000. Desde los 64avos hasta la fase inicial, los montos van desde $ 2.000.000 hasta $ 1.000.000 por equipo que avance, según la instancia.

Vayamos a la planilla: el incremento es notorio. En la edición 2024 el campeón se llevó alrededor de $ 70 millones (ajustado por inflación, la diferencia se agranda). Este salto busca atraer a los grandes equipos, que muchas veces priorizan otras competencias, y reconoce el esfuerzo de los clubes del ascenso y del Federal A que ven en la Copa Argentina una chance real de ingresos extraordinarios.

Desde el punto de vista federal, la distribución de premios es clave. Equipos del Torneo Federal A, Primera Nacional y hasta del Federal Amateur pueden embolsar sumas que representan varios meses de presupuesto. Para un club del interior, llegar a octavos o cuartos puede significar oxígeno económico importante.

El trofeo, como siempre, tiene valor deportivo adicional: el campeón clasifica directamente a la Copa Libertadores 2027. Ese combo —plata + plaza internacional— hace que la Copa Argentina sea, para muchos, el torneo más democrático del fútbol argentino.

La edición 2026 comenzará en las próximas semanas con la fase preliminar. Ya hay 64 equipos clasificados de las ligas regionales y se irán sumando los de Primera División, Nacional y B. El sorteo de las primeras rondas se espera para los próximos días.

Desde Última Hora Diario venimos siguiendo el tema de cerca: más allá del dinero, lo que importa es que el certamen mantenga su esencia de cruzada federal. Porque cuando un equipo del Federal le gana a uno de Primera, el premio económico es importante, pero la épica de la cancha sigue siendo lo que realmente vale.