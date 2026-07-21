AFA confirmó cuándo arranca el Clausura: así se jugarán las primeras tres fechas

La Asociación del Fútbol Argentino oficializó el inicio del Torneo Clausura 2025. Ya se conocen las fechas y los cruces de las tres primeras jornadas de la segunda mitad del campeonato.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó este martes el calendario de las primeras tres fechas del Torneo Clausura 2025, que marcará la segunda mitad de la temporada 2025 en el fútbol argentino.

Según lo anunciado, la competencia comenzará el viernes 30 de mayo de 2025 y se extenderá hasta el domingo 1 de junio con los primeros partidos. De esta manera, el Clausura arrancará apenas unos días después de que finalice el Torneo Apertura, que está en sus etapas finales.

Cómo se jugarán las primeras tres fechas

Fecha 1 (30/5 al 1/6)

Vélez vs. Independiente

Boca Juniors vs. Racing Club

River Plate vs. San Lorenzo

Estudiantes de La Plata vs. Gimnasia La Plata (clásico platense)

Rosario Central vs. Newell's Old Boys (clásico rosarino)

(El resto de los cruces completan la programación habitual de 14 partidos por jornada).

Fecha 2 (6 al 8 de junio)

Los clásicos y derbis se repetirán en varios casos con localías invertidas, según el fixture oficial que la AFA publicó en su sitio web. River recibirá a Boca en uno de los platos fuertes de esta segunda fecha.

Fecha 3 (13 al 15 de junio)

La tercera jornada incluirá duelos clave entre equipos que pelearán por el título y por la permanencia, aunque los detalles completos se irán conociendo en las próximas horas.

Contexto de la decisión

La decisión de la AFA de arrancar el Clausura a fines de mayo busca evitar la superposición con la Copa América y mantener un calendario compacto. El objetivo es que ambos torneos (Apertura y Clausura) terminen antes de fin de año, dejando margen para la pretemporada y los torneos internacionales de 2026.

Desde la dirigencia explicaron que el formato será similar al del Apertura: todos contra todos, con puntos en juego para la tabla anual y para los promedios. Los equipos que ya están clasificados a copas internacionales buscarán sumar minutos y rodaje, mientras que los que luchan por no descender tendrán tres fechas más para sumar puntos vitales.

Qué sigue para los clubes

Los planteles que aún compiten en el Apertura ya empezaron a planificar el breve receso. Varios técnicos pidieron que el intervalo entre un torneo y otro sea lo más corto posible para no perder ritmo. Por eso la AFA optó por este arranque veloz del Clausura.

Los hinchas ya pueden empezar a marcar en el calendario: el último fin de semana de mayo volverá la acción de la Liga Profesional con todos los clásicos y partidos atractivos que promete este inicio.

El fixture completo de las 14 fechas del Clausura se publicará en los próximos días en el sitio oficial de la AFA y en la app de la Liga Profesional.