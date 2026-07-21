La AFA transmitirá por streaming los partidos de la Primera Nacional y Primera B

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó que los encuentros de la Primera Nacional y la Primera B se podrán ver a través de su propia plataforma de streaming, en un cambio que afecta a clubes del ascenso y a los televidentes.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció que a partir de la próxima temporada televisará los partidos de la Primera Nacional y la Primera B a través de su propia plataforma de streaming. La medida, comunicada oficialmente este miércoles, representa un giro en la forma en que se distribuye el fútbol del ascenso argentino.

Hasta ahora, los derechos de transmisión de estas categorías estaban en manos de canales de televisión abierta y señales de cable. Con este cambio, la AFA se convierte en el productor y distribuidor directo de las imágenes, algo que ya había probado con éxito en la Copa Argentina y en algunos partidos de la Liga Profesional.

Según fuentes cercanas a la entidad de Ezeiza, el objetivo es generar un ingreso adicional para los clubes del ascenso, que históricamente reciben montos mucho menores que los equipos de Primera. La plataforma, que todavía no tiene nombre definitivo, se espera que sea accesible mediante una suscripción mensual o por partido, aunque la AFA no dio detalles de precios ni de la fecha exacta de lanzamiento.

El anuncio generó reacciones encontradas. Dirigentes de varios clubes de la Primera Nacional celebraron la posibilidad de tener mayor visibilidad y un reparto más equitativo, pero expresaron preocupación por la penetración que pueda tener una plataforma de pago en el interior del país, donde el acceso a internet de alta velocidad no es uniforme.

Desde el punto de vista institucional, la decisión refuerza la estrategia de la actual conducción de la AFA de centralizar la comercialización de los derechos audiovisuales. Ya en 2022 había dado un paso similar al no renovar el contrato con la empresa que manejaba la transmisión de la Copa Argentina y asumir esa tarea internamente.

El comunicado oficial no menciona qué pasará con los resúmenes ni con los highlights que hasta ahora se veían en programas de televisión. Tampoco está claro si habrá alguna ventana de transmisión gratuita para mantener el carácter masivo del fútbol argentino.

Este movimiento se da en un contexto donde las plataformas de streaming ganan terreno en todo el mundo. En Europa, ligas como la francesa y la belga ya transmiten parte de sus partidos por servicios digitales propios o en alianza con gigantes tecnológicos. En Argentina, TyC Sports y otras señales ven cómo su monopolio sobre el ascenso se diluye.

Desde Última Hora Diario consultamos a dos presidentes de clubes de la Primera Nacional que pidieron reserva. Uno celebró la noticia: "Por fin vamos a tener una fuente de ingresos más estable". El otro se mostró más cauteloso: "Hay que ver si la gente está dispuesta a pagar por ver al equipo de su ciudad en la B".

La AFA aseguró que en los próximos días brindará más precisiones sobre el modelo de negocios, la fecha de inicio de la transmisión y las condiciones de acceso. Por ahora, el anuncio oficial solo confirma que los partidos de ambas categorías dejarán de depender de terceros y pasarán a emitirse por la plataforma que la casa madre del fútbol argentino está desarrollando.

Queda por verse si esta movida logra mejorar la economía de los clubes del ascenso o si, por el contrario, genera una brecha entre quienes pueden pagar por ver los partidos y quienes se quedan afuera. El tiempo y los números dirán si la apuesta era acertada.