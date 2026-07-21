Luis Fabiano y su veredicto sobre la final de la Libertadores: "Boca no lo va a aguantar"

El ex delantero brasileño, ídolo de San Pablo y la selección, analizó la posible final entre Boca y River en la Copa Libertadores y fue terminante sobre las chances xeneizes.

El ex goleador brasileño Luis Fabiano volvió a encender la polémica en el fútbol sudamericano. En una entrevista concedida a Bolavip, el ídolo de San Pablo y ex jugador de la Selección de Brasil se refirió a la posible final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate y fue contundente: "Boca no lo va a aguantar".

Fabiano, que conoce bien el peso de las copas continentales tras haber levantado la Libertadores con el San Pablo en 2005, analizó el momento de ambos equipos argentinos. Según su visión, River llega con mayor rodaje internacional y una solidez que Boca no podría sostener en un partido decisivo.

"River está jugando mejor, tiene un equipo más equilibrado y experiencia en estas instancias. Boca no lo va a aguantar", sentenció el brasileño, quien además recordó que el Millonario viene de eliminar a rivales duros en la fase eliminatoria mientras que el Xeneize, aunque viene en alza, aún muestra falencias en defensa y en la capacidad de mantener el resultado.

El comentario no pasó desapercibido en Argentina. Tanto hinchas de Boca como de River reaccionaron en las redes, algunos coincidiendo con la lectura táctica de Fabiano y otros acusándolo de parcialidad por su pasado en el San Pablo, club que históricamente mantiene rivalidad con equipos brasileños pero también ha enfrentado a argentinos en finales.

El ex delantero, de 44 años, también se refirió al nivel actual del fútbol argentino. "Siguen siendo competitivos, pero los brasileños han tomado otra dimensión en lo físico y en la planificación. Eso se nota en las copas", opinó.

La posible final entre Boca y River ya genera expectativa en todo el continente. Aunque todavía faltan varias llaves para definir a los finalistas, el cruce entre los dos gigantes del fútbol argentino siempre mueve pasiones y genera análisis como el de Luis Fabiano.

Desde Última Hora Diario consultamos a voces del fútbol local para contrastar la opinión. Un analista táctico que prefirió mantener el anonimato señaló que "la frase de Fabiano es provocadora, pero tiene algo de verdad: River viene mostrando mayor consistencia en los últimos años de copas, mientras Boca depende mucho de momentos de inspiración".

Lo cierto es que, más allá de las declaraciones, la Copa Libertadores 2025 sigue su curso y tanto Boca como River buscarán llegar lo más lejos posible. La frase de Luis Fabiano ya quedó instalada y será tema de debate en cada programa deportivo hasta que se juegue —o se descarte— esa final soñada por unos y temida por otros.