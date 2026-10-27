Unión y Juventud busca clasificar a las finales en la Liga Ceresina

El Club Unión y Juventud de Bandera atraviesa una semana clave en la Liga Regional Ceresina al disputar instancias semifinales en Sub-23 y Primera División.

El Club Unión y Juventud de Bandera busca definir su paso a las instancias decisivas en la Liga Regional Ceresina. En la categoría Sub-23, el equipo ganó el partido de ida de las semifinales frente al Club Atlético Selva y resolverá la llave como visitante este viernes.

En Primera División, el equipo avanzó tras superar a San Lorenzo de Tostado con un gol de cabeza de Santiago Zappa. Este domingo 25 de octubre a las 17:00 hs., recibirá a San Lorenzo de Ambrosetti para disputar la ida de las semifinales.

Sur Santiagueño informó los datos usados en esta nota. Revisión factual: 2026-10-25. Consultá también el hub de Servicios de Santiago del Estero.

Información vigente al 25 de octubre de 2026.