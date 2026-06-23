Cómo funciona el VAR en el fútbol: la guía completa y fácil de entender

El VAR llegó para cambiar el fútbol para siempre. Acá te explicamos paso a paso cómo opera, cuáles son sus protocolos, sus límites y por qué genera tanta polémica, sin vueltas técnicas ni palabras raras.

El VAR (Video Assistant Referee) es una de las herramientas tecnológicas más importantes que se incorporaron al fútbol en las últimas décadas. Llegó para reducir errores graves y dar mayor justicia a decisiones que pueden definir partidos, pero su implementación generó debates que todavía no se apagan. En esta nota te explicamos de forma clara y sin tecnicismos cómo funciona realmente, cuáles son sus protocolos y qué puede y qué no puede hacer.

¿Qué es el VAR y para qué sirve?

El VAR es un equipo de árbitros que revisa las jugadas desde una sala de video, lejos de la cancha. No reemplaza al árbitro principal: lo asiste. Su objetivo es corregir errores claros y obvios o incidentes graves que el juez no vio o interpretó mal. No se revisa todo el partido: solo intervienen en situaciones específicas.

Según las reglas de la IFAB (el organismo que dicta las leyes del fútbol), el VAR solo actúa en cuatro áreas clave:

Gol / no gol

Penal / no penal

Tarjeta roja directa (no las segundas amarillas)

Error de identidad (cuando el árbitro amonesta o expulsa al jugador equivocado)

Cómo se organiza el equipo del VAR

En cada partido hay un VAR principal y uno o más AVAR (Assistant Video Assistant Referee). Además, en torneos grandes hay un Replay Operator que maneja las cámaras y busca los ángulos exactos. Todos están en una sala con decenas de pantallas que reciben imágenes de hasta 30 cámaras diferentes, algunas en ultra lenta y otras en 360 grados.

El árbitro de cancha tiene un reloj especial y un auricular. Cuando el VAR detecta algo, le avisa: “revisión en curso”. Ahí el árbitro puede elegir seguir jugando o parar el partido. Si la revisión es compleja, el árbitro va al monitor al costado de la cancha (el famoso “on-field review”) para ver la jugada él mismo.

Los protocolos paso a paso

Check automático: el VAR revisa todas las jugadas de gol, penales y rojas aunque nadie se queje. Es una revisión silenciosa. Intervención: si detecta un “error claro y obvio” o “incidente grave no visto”, avisa al árbitro. Comunicación: el VAR describe lo que ve. No le dice “pité penal”, le dice “revisa la mano en el área” o “mirá la posición del delantero”. Decisión final: siempre la toma el árbitro de campo. Puede aceptar la sugerencia del VAR o mantener su decisión original después de ver las imágenes.

Offside y línea del VAR

Uno de los usos más polémicos es el offside. La tecnología semiautomática (usada en Mundiales, Champions y ligas top) genera una línea virtual casi automática. Se marca el punto del cuerpo del atacante que puede recibir gol (hombro, cadera, pie) contra el último defensor. Si está adelante, es offside. Si está a la par o atrás, es válido. La polémica surge porque muchas veces la diferencia es de centímetros y genera fallos que parecen injustos aunque sean técnicamente correctos.

¿Qué NO puede revisar el VAR?

Es importante aclararlo: el VAR no revisa faltas comunes, corners, tiros libres, agarrones leves o jugadas subjetivas de “falta o no falta” que no sean penales claros. Tampoco puede intervenir si el árbitro ya vio la jugada y tomó una decisión que no es un “error claro y obvio”. Esa es una de las críticas más grandes: el umbral para intervenir es alto a propósito, para que el VAR no pare el partido cada dos minutos.

Cómo cambió el fútbol el VAR

Desde su prueba en 2016 y su aprobación definitiva en 2018, el VAR modificó varias cosas:

Se anulan más goles por offside milimétrico.

Bajó notablemente la cantidad de penales dudosos que se cobran.

Los árbitros saben que están siendo revisados y eso cambia (para bien y para mal) su forma de pitar.

Aumentó el tiempo de agregado porque se revisan muchas jugadas.

En Argentina se implementó oficialmente en 2020 en la Primera División, con el sistema que hoy maneja la AFA en conjunto con la empresa encargada de las transmisiones. No siempre cuenta con la misma cantidad de cámaras que en Europa, y eso genera diferencias en la calidad de las revisiones.

Las críticas más comunes

Muchos hinchas y periodistas sostienen que el VAR “mata la emoción” porque detiene la fiesta cada vez que hay un gol. Otros dicen que genera más polémicas de las que resuelve, especialmente cuando las imágenes no son concluyentes o cuando se usa para revisar jugadas que no están dentro de los cuatro protocolos.

Hay quienes piden que se publique el audio entre el VAR y el árbitro, como ya se hace en algunas ligas. En Argentina todavía no es obligatorio y eso genera desconfianza.

El futuro: VAR semiautomático y offside automático

La FIFA ya usa en torneos importantes el offside semiautomático con inteligencia artificial que genera la línea casi al instante. Se espera que en los próximos años se extienda a más ligas. También se habla de un “VAR de una sola cámara” para torneos de menor presupuesto y de usar más tecnología en las pelotas y en las líneas de cal para definir con precisión absoluta.

Conclusión: herramienta, no magia

El VAR no vino a terminar con las polémicas. Vino a reducir errores graves. A veces lo logra, a veces genera nuevas discusiones. Lo importante es entender que sigue siendo el árbitro de campo quien decide, y que la tecnología es un asistente, no un reemplazo. Como todo en el fútbol, depende de cómo se use.

Si sos de los que se enoja cuando “roban con el VAR” o de los que lo defienden a muerte, al menos ahora sabés exactamente cómo funciona y cuáles son sus límites. Y en el fútbol, entender las reglas es el primer paso para discutirlas con fundamento.