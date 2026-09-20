Tapia visitó Santiago del Estero por la organización de la Copa Internacional

La visita estuvo vinculada con el partido anunciado entre Estudiantes y Rosario Central en el Estadio Único Madre de Ciudades.

Sur Santiagueño informó que Claudio Tapia llegó a Santiago del Estero el sábado 19 de septiembre para participar en actividades vinculadas con la organización de la Copa Internacional.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino estuvo acompañado por el tesorero Pablo Toviggino. La agenda estuvo relacionada con el partido entre Estudiantes de La Plata y Rosario Central, anunciado para el sábado 26 de septiembre en el Estadio Único Madre de Ciudades.

La información consultada no detalla un procedimiento de venta de entradas ni horarios de ingreso. Esos datos deben confirmarse en los canales oficiales de la competencia antes de organizar la asistencia.

La publicación de Sur Santiagueño está fechada el 20 de septiembre de 2026. Consulta y revisión editorial: 20 de septiembre de 2026.

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Información vigente al 20 de septiembre de 2026.