Ulises Bueno festeja 20 años de carrera con un gran show y invitados estelares

El ídolo del cuarteto cordobés celebró dos décadas sobre los escenarios con un recital multitudinario en el que reunió a colegas y amigos que marcaron su trayectoria.

Ulises Bueno celebró sus 20 años en la música con un show inolvidable que reunió a miles de fans y a varios artistas invitados que lo acompañaron sobre el escenario.

El evento, que tuvo lugar en Córdoba, su tierra natal, fue mucho más que un recital: fue una verdadera fiesta que repasó los hits que lo convirtieron en uno de los referentes indiscutidos del cuarteto argentino. Desde “La de la vecina” hasta “La del mono”, el “Buey” repasó su extenso repertorio con la energía que lo caracteriza.

Entre los invitados que subieron al escenario estuvieron figuras como La Mona Jiménez, Rodrigo Tapari, Q’Lokura, Desprezados y otros colegas del género que quisieron estar presentes en esta noche especial. Cada uno interpretó un tema junto a Ulises, generando momentos de gran emoción entre el público que coreó cada canción de principio a fin.

“Son 20 años de laburo, de esfuerzo y de mucho cariño de la gente. Esto no sería posible sin ustedes”, dijo Bueno visiblemente emocionado entre tema y tema. El show incluyó un repaso por sus inicios en los bailes de barrio hasta la consolidación como artista masivo con giras por todo el país y el exterior.

El festejo también tuvo un componente solidario: parte de lo recaudado fue destinado a comedores comunitarios de la provincia de Córdoba, una iniciativa que el cantante suele apoyar en sus shows.

El recital duró más de dos horas y media y terminó con todos los invitados en el escenario interpretando “Adiós”, uno de los temas más queridos de su discografía. El público, que llenó el predio, despidió la noche cantando a coro y pidiendo que el “Buey” siga por muchos años más.

Con 20 años de trayectoria, Ulises Bueno se mantiene como uno de los artistas más convocantes del cuarteto y sigue llenando estadios y bailes en todo el país. Este show no fue solo una celebración personal, sino también un reconocimiento a un género que sigue creciendo y a un artista que se convirtió en voz de toda una generación.

Desde Última Hora Diario seguimos de cerca la agenda cultural y los festejos de los artistas que marcan la escena nacional. El “Buey” ya anunció que este show será el primero de una serie de celebraciones que planea para todo el 2026.