20 años de Hannah Montana: el emotivo reencuentro del elenco en la alfombra roja

Miley Cyrus, Emily Osment, Jason Earles y el resto del equipo original celebraron las dos décadas de la serie que marcó a toda una generación. El reencuentro generó nostalgia y risas en un evento especial por el aniversario.

Veinte años después de su estreno, Hannah Montana volvió a juntar a su elenco completo en una alfombra roja que parecía sacada de 2006. Miley Cyrus, ya convertida en una artista global, se reencontró con Emily Osment, Jason Earles, Mitchel Musso y varios de los que formaron parte de la serie que definió la infancia de los millennials.

El evento, organizado por Disney para conmemorar el aniversario, se convirtió en un festival de nostalgia. Cyrus, con su pelo rubio platino actual, abrazó fuerte a Osment, quien interpretó a Lilly, su mejor amiga. “No puedo creer que hayan pasado veinte años. Éramos literalmente chicos”, dijo Miley ante los micrófonos, con la voz entrecortada.

Jason Earles, el inolvidable Jackson Stewart, bromeó sobre su apariencia: “Sigo usando la misma ropa de cuando tenía 29 y fingía tener 16”. El humor fue la tónica de la noche. Mitchel Musso (Oliver) y Moises Arias (Rico) también estuvieron presentes, cerrando el círculo de la banda de amigos que acompañó a Miley en sus aventuras dobles como Hannah y como la adolescente de Montana.

La serie, que se emitió entre 2006 y 2011, no solo lanzó la carrera de Cyrus sino que se convirtió en un fenómeno cultural. Mezclaba comedia familiar, canciones pegadizas y la fantasía de tener una vida secreta como estrella pop. Para muchos chicos y chicas del conurbano y del interior, era la ventana a un mundo glamoroso pero también a temas como la amistad, la familia y la presión de crecer bajo la mirada pública.

Durante el reencuentro, los actores compartieron anécdotas de grabación: las madrugadas de rodaje, las peleas de hermanos entre Miley y Jackson, y cómo la peluca rubia de Hannah se convirtió casi en un personaje más. “Esa peluca nos salvó y nos condenó al mismo tiempo”, confesó Cyrus entre risas.

El especial también incluyó mensajes de otros miembros del equipo, como el creador Michael Poryes y varios directores. Hubo proyecciones de los capítulos más icónicos y una mini-performance de “Best of Both Worlds”, que desató los aplausos de todos los presentes.

Para Brenda Olmedo, que creció en Isidro Casanova viendo la serie en el living de su casa, este reencuentro tiene un sabor especial. “Era el escape perfecto después de un día complicado. Verlos juntos de nuevo es como volver a tener 12 años y creer que todo es posible”, reflexionó la periodista, que cubre con la misma seriedad un femicidio que un evento de nostalgia pop.

El impacto de Hannah Montana trasciende la mera entretención. La serie ayudó a normalizar conversaciones sobre identidad, fama y salud mental en una era pre-redes sociales. Miley misma ha dicho en varias entrevistas que el personaje le permitió explorar quién era realmente, algo que después profundizó en su carrera solista.

El reencuentro cerró con un grupo grande de fotos y un mensaje compartido: “Gracias por dejarnos ser parte de tu infancia”. Veinte años después, la serie sigue generando cariño y los actores, ahora adultos con sus propias vidas, demuestran que el lazo que crearon en el set sigue intacto.

En tiempos donde todo se consume y se olvida rápido, ver a este elenco reunido sirve como recordatorio de que algunas historias sí dejan huella. Y que, a veces, lo mejor de ambas vidas es poder volver a encontrarse.