Quién es Daniela, la participante de Gran Hermano que se acercó a Thiago

La nueva integrante del reality de Telefe generó expectativa por su química con Thiago. Conocé su historia, de dónde viene y qué se sabe hasta ahora.

La irrupción de Daniela en la casa de Gran Hermano no pasó desapercibida. Apenas entró, su actitud abierta y su rápida cercanía con Thiago generaron todo tipo de comentarios en las redes y en los programas de la tarde.

La nueva participante, que se sumó al reality de Telefe en las últimas semanas, proviene de una provincia del interior y llegó con la misión de “revolucionar” el juego, según anticiparon desde la producción. Con 28 años, Daniela se presentó como una mujer directa, sin filtro y con una personalidad que rápidamente conectó con parte del público.

De dónde viene y qué hacía antes

Nacida en Mendoza, Daniela se dedicaba al mundo de la estética y tenía un pequeño emprendimiento de uñas y cejas que combinaba con clases de fitness. Según contó en su presentación, siempre fue fanática del programa y soñaba con entrar. “Vine a divertirme y a no guardarme nada”, dijo en la primera charla con Big Brother.

Su llegada coincidió con un momento de tensión dentro de la casa, lo que hizo que su presencia se sintiera aún más fuerte. En menos de 48 horas ya había formado lazos con varios participantes, pero el que más llamó la atención fue Thiago, con quien se la vio conversando hasta altas horas de la madrugada y compartiendo momentos de complicidad en el patio.

La química con Thiago

Las cámaras captaron varias charlas en las que Daniela y Thiago se mostraron muy cercanos, con risas, miradas y hasta algún abrazo prolongado que desató los rumores. Él, que venía de tener idas y vueltas con otras participantes, pareció encontrar en la mendocina una conexión fresca y sin vueltas.

Desde los paneles de análisis del programa se especula si se trata de una estrategia de juego o de una atracción genuina. Lo cierto es que el público ya los bautizó como posible pareja del reality y los “shippeos” invaden las redes sociales.

Cómo fue su ingreso y qué dijo

Daniela entró por la puerta grande, elegida entre varios postulantes que participaron de los casting. En su primer mensaje a la cámara confesó que su mayor miedo era “enamorarse adentro” y que su objetivo era “ser ella misma sin importar el qué dirán”.

En las primeras pruebas grupales demostró ser competitiva y tener buena relación con el resto, aunque también generó algún roce por su forma sincera de expresarse. Eso mismo que algunos critican es lo que otros valoran: una participante que no parece tener miedo a mostrar lo que siente.

El impacto en el reality

Su llegada refresca un juego que llevaba varias semanas con dinámicas repetidas. La química con Thiago obliga al resto de los jugadores a reacomodarse y genera un nuevo eje de atención para los televidentes que siguen el programa de lunes a viernes por Telefe y las 24 horas en la plataforma de streaming.

Mientras tanto, Daniela sigue conociendo la casa, sus códigos y a sus compañeros. Y aunque todavía es muy pronto para sacar conclusiones definitivas, su cercanía con Thiago ya se convirtió en uno de los temas más comentados de esta edición de Gran Hermano.

¿Qué opinás vos? ¿Creés que es puro juego o puede nacer algo real entre ellos? El tiempo y las cámaras dirán.