Veinte años después, Gran Hermano vuelve a la Argentina: qué cambió y qué se repite

El reality que marcó un antes y un después en la televisión local regresa con nueva temporada. Análisis de su impacto cultural, los cambios en el formato y por qué sigue capturando audiencias en la era de las redes sociales.

Dos décadas después de su estreno en la pantalla argentina, Gran Hermano regresa. El reality que en 2001 convirtió en fenómeno nacional a un grupo de desconocidos encerrados bajo cámaras vuelve con la promesa de actualizarse a los tiempos que corren, aunque conserva su esencia: observar, sin guion aparente, cómo se comportan los seres humanos cuando creen que nadie los ve.

El formato original, creado por el holandés John de Mol en 1999, llegó a la Argentina en marzo de 2001 de la mano de Telefe. Aquella primera edición, ganada por Marcelo “el Tirri” Corazza, se emitió en plena crisis económica y política. La gente, encerrada en sus casas por el corralito y el miedo al futuro, encontró en la casa de Gran Hermano una extraña forma de escapismo y voyerismo colectivo. El programa se convirtió en tema de conversación en colectivos, oficinas y familias. Generó debates sobre intimidad, moral y hasta política en un país que se desarmaba.

Ahora, en 2025, el panorama es otro. Las redes sociales han democratizado —y radicalizado— el ejercicio de mirar y ser mirado. TikTok, Instagram y Twitch convierten a cualquiera en emisor de su propia vida. Entonces, ¿qué sentido tiene volver a un formato que parecía superado por la vida misma?

El cambio de paradigma

La principal diferencia radica en el consumo. En 2001, la audiencia esperaba el resumen diario a la noche. Hoy, con streaming 24/7 y plataformas digitales, el espectador puede elegir cuándo y cómo mirar. Telefe y Paramount+ prometen una experiencia multiplataforma que incluye votaciones en tiempo real, lives exclusivos y contenido generado por los propios participantes fuera de la casa.

Además, el casting ya no busca solo “personajes”. Busca perfiles que generen conversación en redes: influencers, tiktokers, ex participantes de otros realities y hasta algún nombre con peso mediático. La estrategia es clara: no basta con que pase algo en la casa; tiene que viralizarse afuera.

Lo que no cambió

Sin embargo, el núcleo dramático sigue intacto. La privación de libertad, la convivencia forzada, la eliminación semanal y el premio final generan las mismas tensiones de siempre: alianzas, traiciones, romances, peleas y momentos de genuina vulnerabilidad. Esas dinámicas humanas son las que, a pesar de todo, siguen funcionando.

Patricio Salvático, que en su rol de analista observa también los fenómenos de cultura popular como reflejo de la sociedad, sostiene que “Gran Hermano no es solo entretenimiento; es un laboratorio social a cielo abierto. Lo que revela no es tanto la personalidad de los participantes como la nuestra: qué nos divierte, qué nos indigna, qué nos genera empatía y qué nos deja indiferentes”.

El debate ético sigue vigente

Dos décadas después, las críticas también regresan. Organismos de derechos humanos y psicólogos advierten sobre los riesgos de exponer a personas comunes a una presión mediática que puede dejar secuelas. En 2001 ya se hablaba de eso; hoy, con la amplificación de las redes, el escrutinio es aún más feroz. Un tuit puede destruir una reputación en horas.

Al mismo tiempo, el programa promete “mayor cuidado” en la contención psicológica de los participantes. Habrá más psicólogos, cláusulas de salida voluntaria más flexibles y, supuestamente, menos sensacionalismo en la edición. Habrá que ver si el rating y las métricas de engagement lo permiten.

Por qué vuelve ahora

La decisión de revivir el formato no es casual. En un mercado de plataformas saturadas de contenido, los realities siguen siendo uno de los géneros más baratos de producir y más rentables en términos de fidelización de audiencia. Además, en la Argentina de 2025, con una economía todavía inestable y una sociedad polarizada, Gran Hermano vuelve a ofrecer ese raro espacio donde todos —independientemente de su posición política— pueden opinar sobre lo mismo: si fulano es un traidor, si mengana flirtea por estrategia o si la producción interviene demasiado.

Es, en definitiva, un clásico contemporáneo. Como el fútbol o el asado, genera debate incluso entre quienes dicen detestarlo. Y eso, en tiempos de fragmentación extrema, es un valor en sí mismo.

La nueva temporada arranca con la expectativa de superar los números de la versión 2016 y de competir con las ediciones internacionales que dominan las plataformas globales. Si lo logra o no, dependerá menos de los participantes y más de cuánto seguimos necesitando, como sociedad, mirar a otros para entendernos un poco mejor a nosotros mismos.