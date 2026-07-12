Ovacionado en Venecia, se estrenó “El Rapto” con fuerte impacto internacional

La película argentina dirigida por Daniela Goggi tuvo su premiere mundial en el Festival de Cine de Venecia y recibió una larga ovación de pie. El film, protagonizado por Rodrigo de la Serna, se posiciona como uno de los títulos más destacados de la competencia.

La película argentina El Rapto tuvo su estreno mundial este martes en el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde fue recibida con una ovación de pie de casi diez minutos por parte del público y la crítica especializada.

Dirigida por Daniela Goggi y protagonizada por Rodrigo de la Serna, la cinta se presentó en la sección oficial del festival y rápidamente se convirtió en uno de los títulos más comentados de la 81ª edición. Según corresponsales presentes en la Mostra, la sala aplaudió de pie de manera sostenida, un gesto poco frecuente que suele anticipar un recorrido exitoso en la temporada de premios.

El film está basado en hechos reales ocurridos durante la última dictadura cívico-militar argentina y cuenta la historia de un secuestro político con un abordaje que mezcla thriller y drama histórico. De la Serna interpreta a un personaje central que, según las primeras reseñas, entrega una de las actuaciones más potentes de su carrera.

La ovación en Venecia no solo marca un hito para el cine nacional en uno de los festivales de clase A más importantes del mundo, sino que también genera expectativas sobre su posible paso por otros certámenes como San Sebastián o incluso su llegada a la temporada de premios internacionales.

Desde la producción, se destacó que el equipo trabajó durante años en el proyecto con el objetivo de contar esta historia con rigor histórico y potencia cinematográfica. “Es un reconocimiento al trabajo colectivo y a la valentía de traer al presente un capítulo oscuro de nuestra historia”, señaló una fuente cercana al film tras la función.

El Rapto cuenta con un elenco integrado por figuras como Julieta Cardinali, Jorge Marrale y un grupo de actores jóvenes que completan el reparto. La dirección de fotografía y la puesta en escena fueron especialmente elogiadas por los críticos italianos presentes en la premiere.

Con este estreno, el cine argentino vuelve a tener una presencia fuerte en Venecia, un festival que en ediciones anteriores premió títulos como El secreto de sus ojos o dio visibilidad a Relatos salvajes. La expectativa ahora pasa por las próximas funciones y por la reacción final del jurado.

El film llegará a las salas comerciales argentinas en las próximas semanas, según confirmaron sus distribuidores. Mientras tanto, la ovación recibida en el Lido ya posiciona a El Rapto como uno de los acontecimientos cinematográficos del año.