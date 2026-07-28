Trump y Netanyahu se reúnen en la Casa Blanca: la sombra de Irán y el precio del petróleo

El presidente estadounidense y el primer ministro israelí analizan la escalada con Teherán. Analistas advierten sobre posibles disrupciones en el suministro global de crudo.

Washington, 28 de julio de 2026. El presidente Donald Trump recibió este martes en la Casa Blanca al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en una reunión calificada de “clave” por ambos gobiernos, en medio de la creciente tensión con Irán y sus aliados en la región.

Según fuentes de la Casa Blanca, el encuentro —que duró más de dos horas— se centró en la estrategia conjunta frente a Teherán tras los últimos ataques atribuidos a Israel contra instalaciones iraníes y la respuesta de las milicias respaldadas por el régimen de los ayatolás. Aunque no se dieron detalles oficiales sobre acuerdos concretos, un funcionario estadounidense que pidió reserva confirmó que se discutió la posibilidad de endurecer las sanciones económicas y evaluar escenarios militares si la diplomacia fracasa.

Netanyahu llegó a Washington después de una gira por Europa donde buscó consolidar apoyo para una eventual operación más amplia contra el programa nuclear iraní. “Irán no puede tener armas nucleares. Punto. Y Estados Unidos e Israel están alineados como nunca”, dijo el premier israelí al ingresar a la Casa Blanca, según registraron las cámaras.

Desde el lado estadounidense, Trump insistió en que su administración ya había logrado “poner a Irán de rodillas” durante su primer mandato y que no permitirá que el actual gobierno demócrata —al que acusa de debilidad— haya revertido esos logros. “Vamos a terminar el trabajo”, afirmó en una breve declaración conjunta.

El factor petróleo

La variable económica que más preocupa a los mercados es el posible impacto en el precio del crudo. Irán controla el estrecho de Ormuz, por donde pasa casi el 20% del petróleo mundial. Cualquier escalada militar que involucre el cierre o el ataque a buques tanque podría disparar los precios por encima de los 120 dólares el barril, según estimaciones de analistas consultados por agencias internacionales.

En los últimos días, el Brent subió casi un 8% ante los rumores de la reunión. En la Argentina, donde el precio de los combustibles ya viene presionado por la devaluación y los ajustes trimestrales, un salto internacional se traduciría rápidamente en mayores costos para el transporte y la inflación general.

Desde el Ministerio de Economía local observan con atención el desenlace de la cumbre. Fuentes del Palacio de Hacienda indicaron que ya se evalúan escenarios de contingencia para amortiguar el golpe en caso de que el barril supere los 100 dólares de forma sostenida.

Posturas y advertencias

La administración Trump-Netanyahu choca con la visión europea y de parte de la ONU, que llaman a la desescalada y al regreso al acuerdo nuclear de 2015, del que Estados Unidos se retiró en 2018. Irán, por su parte, respondió a través de su cancillería que cualquier ataque “será respondido con toda la fuerza del Eje de la Resistencia”.

En el Congreso estadounidense, legisladores demócratas expresaron su preocupación por una posible guerra abierta que podría involucrar directamente a tropas norteamericanas. “No podemos permitir que Netanyahu arrastre a Estados Unidos a otro conflicto interminable en Medio Oriente”, dijo un influyente senador que pidió no ser identificado.

Mientras tanto, en el barrio de Liniers, en Buenos Aires, un colectivero que prefiere no dar su nombre resume el sentimiento de muchos argentinos: “Si sube el gasoil otra vez, el boleto va a valer un riñón. Y a nadie le va a importar si fue por Trump, por Netanyahu o por los persas”.

La reunión terminó sin declaraciones formales de cierre. Fuentes cercanas a Netanyahu indicaron que el premier regresará a Israel con “compromisos concretos” de Washington, aunque no trascendieron detalles. El mundo, mientras tanto, sigue con atención si esta cumbre marca el inicio de una nueva escalada o si se trata solo de una demostración de fuerza para forzar a Irán a negociar.

Por ahora, el petróleo sigue subiendo. Y en los márgenes del conurbano, como en muchos lugares del planeta, eso no es una noticia geopolítica: es un aumento más en el precio del pan y del boleto.