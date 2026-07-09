Triple femicidio narco: hallaron en Quilmes el auto del sospechoso capturado en Villazón

La investigación por el triple femicidio en Quilmes avanzó con el hallazgo del vehículo del principal imputado, detenido en la frontera con Bolivia. La causa, con fuerte impronta narco, suma evidencias clave.

La pesquisa por el triple femicidio ocurrido en Quilmes dio un paso importante este miércoles: personal de la Policía Bonaerense encontró el auto que usaba el principal sospechoso, un hombre que fue detenido hace dos días en Villazón, en la frontera argentino-boliviana.

Según fuentes judiciales consultadas, el vehículo –un Peugeot 208 de color negro– fue localizado en un predio de la zona sur del conurbano bonaerense. El hallazgo se produjo tras un rastrillaje ordenado por la fiscal que lleva adelante la causa, que busca determinar si el imputado actuó solo o con cómplices en el triple crimen.

El detenido, identificado como un narco de origen paraguayo con antecedentes por tráfico de drogas, fue capturado el lunes en Villazón por efectivos de Gendarmería Nacional. Intentaba cruzar a Bolivia con documentación falsa. Ahora está a disposición de la Justicia argentina, que ya pidió su traslado a Buenos Aires.

El triple femicidio ocurrió el fin de semana en una vivienda de Quilmes Oeste. Las víctimas fueron tres mujeres de entre 25 y 40 años, todas con vínculos familiares y, según la investigación, relacionadas con el negocio de la droga. Los cuerpos presentaban heridas de arma de fuego y fueron encontrados por vecinos que alertaron por el olor y la falta de movimiento en la casa.

Los peritos determinaron que las ejecuciones se produjeron con al menos dos armas distintas, lo que hace suponer que hubo más de un tirador. Además, en la escena se secuestraron envoltorios de cocaína y una importante suma de dinero en efectivo, elementos que refuerzan la hipótesis narco.

Desde el entorno de la fiscalía confirmaron que el móvil principal sería un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico en el sur del Gran Buenos Aires. El imputado, que ya tenía pedido de captura internacional, habría tenido una fuerte disputa con la familia de las víctimas por el control de una banda que operaba en la zona de Lanús y Quilmes.

El hallazgo del auto es clave porque en su interior se encontraron rastros de sangre y proyectiles que coincidirían con los usados en el crimen. Los peritos de la Policía Científica ya comenzaron los análisis para determinar si hay ADN de las víctimas o del propio detenido.

Mientras tanto, la Justicia busca determinar si hay otros involucrados. Hay al menos dos personas más con pedido de captura: un chofer y un presunto “campana” que habría vigilado la casa antes del ataque.

Este caso vuelve a poner en evidencia la violencia ligada al narcotráfico en el conurbano bonaerense, donde los ajustes de cuentas se volvieron moneda corriente en los últimos años. Las tres mujeres asesinadas dejan varios hijos huérfanos, que ahora están bajo cuidado de familiares.

La causa está caratulada como triple homicidio agravado por el uso de arma de fuego y en contexto de narcotráfico. El detenido llegará en las próximas horas a la provincia de Buenos Aires para ser indagado.