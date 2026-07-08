Policía mató a un ladrón que intentó robarle la moto en Camino Centenario

Un oficial de la Policía Bonaerense se resistió a un intento de robo de su motocicleta en La Plata y terminó disparando, lo que provocó la muerte de uno de los asaltantes. El hecho ocurrió en pleno Camino Centenario y está siendo investigado.

Un efectivo de la Policía Bonaerense mató a un ladrón que, junto a un cómplice, intentó robarle la moto en la que circulaba por Camino Centenario, en La Plata.

El hecho ocurrió cerca de las 23:30 del domingo en el kilómetro 7 de esa arteria, a la altura de Los Hornos. Según los primeros datos, el policía –que se encontraba franco de servicio– circulaba en una motocicleta marca Honda cuando fue interceptado por dos individuos que lo amenazaron con un arma de fuego para quitarle el rodado.

El oficial se resistió al asalto y se produjo un forcejeo durante el cual se efectuaron varios disparos. Como consecuencia, uno de los ladrones resultó herido de bala y falleció en el lugar. El otro sujeto escapó a pie y es intensamente buscado por las autoridades.

Fuentes policiales indicaron que el arma utilizada por el efectivo es su pistola reglamentaria. El policía quedó a disposición de la Justicia y se le inició una causa por homicidio en legítima defensa, aunque las pericias balísticas y los testimonios serán clave para determinar la dinámica exacta de lo sucedido.

Personal de la comisaría de Los Hornos y de la Policía Científica realizó las pericias en el lugar, donde se secuestraron vainas servidas y el arma del oficial. El cuerpo del ladrón fue trasladado a la morgue judicial para la autopsia de rigor.

Desde el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires confirmaron que se trata de un caso en investigación y que se analizarán las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir lo ocurrido. Camino Centenario es una vía de alto tránsito que conecta distintos barrios platenses y suele ser escenario de delitos contra la propiedad.

Este tipo de episodios reavivan el debate sobre el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en situaciones de robo. El fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 8 de La Plata ordenó las primeras medidas y tomará declaración al policía en las próximas horas.

Hasta el momento no se dio a conocer la identidad ni del oficial ni del fallecido, aunque se sabe que este último tenía antecedentes por delitos contra la propiedad. La moto del policía, que era el botín buscado, quedó en poder de las autoridades como elemento de prueba.

El hecho generó conmoción en la zona, donde vecinos se acercaron al lugar atraídos por el operativo policial. Las autoridades pidieron colaboración de testigos que hayan presenciado el incidente para aportar datos que ayuden a esclarecer lo ocurrido.