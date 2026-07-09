Detuvieron a un policía por el femicidio de una joven hallada muerta en una pileta en Merlo

Un efectivo de la Policía Bonaerense quedó preso como principal sospechoso del femicidio de Brisa Chávez, la joven de 21 años encontrada sin vida en una pileta de Merlo. La detención se produjo tras una serie de pericias y testimonios que lo señalan como el autor del crimen.

Un efectivo de la Policía Bonaerense fue detenido como principal sospechoso del femicidio de Brisa Chávez, la joven de 21 años cuyo cuerpo fue hallado sin vida en una pileta de una vivienda en Merlo, partido de Buenos Aires.

La detención se concretó este jueves por orden de la fiscal Laura Syses, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción 3 de Morón. Según fuentes judiciales, el acusado es un agente de 28 años que mantenía una relación con la víctima y que habría sido la última persona que la vio con vida.

El hecho ocurrió en la madrugada del miércoles en una casa ubicada en la calle Echeverría al 3800, en la localidad de Merlo. Según la investigación, la joven fue encontrada flotando en la pileta por familiares que habían notado su ausencia. Presentaba signos de violencia y, aunque en un primer momento se barajó la hipótesis de un accidente, las pericias determinaron que se trató de un femicidio.

Los investigadores determinaron que la víctima había llegado a la vivienda junto al policía, con quien mantenía un vínculo sentimental intermitente. Testimonios de vecinos y de personas cercanas al caso indicaron que se escucharon gritos y ruidos de forcejeo durante la madrugada. Posteriormente, el agente habría abandonado el lugar antes de que se descubriera el cuerpo.

Peritajes realizados en la escena del crimen, sumados al análisis de las comunicaciones telefónicas y cámaras de seguridad de la zona, permitieron a los investigadores reunir elementos suficientes para solicitar la detención del sospechoso. El policía fue aprehendido en las últimas horas en una vivienda de la zona oeste del conurbano y quedó a disposición de la Justicia.

La autopsia reveló que Brisa Chávez presentaba lesiones compatibles con una golpiza y signos de asfixia, aunque la causa precisa de la muerte se determinará en las próximas horas con los resultados complementarios. La fiscal Syses caratuló el hecho como femicidio y solicitó la prisión preventiva del detenido.

Desde el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires confirmaron la detención del agente y anunciaron que se le inició un sumario administrativo interno que podría derivar en su expulsión de la fuerza. El caso generó conmoción en el barrio, donde vecinos se acercaron hasta el lugar para pedir justicia.

Este nuevo femicidio reaviva el debate sobre la violencia de género y la responsabilidad de las fuerzas de seguridad, especialmente cuando uno de sus miembros está involucrado. Organizaciones feministas ya anunciaron que se movilizarán en las próximas horas para reclamar el esclarecimiento total del caso y medidas concretas contra la violencia machista.

La investigación continúa y no se descarta que aparezcan más testigos o pruebas que fortalezcan la acusación contra el policía detenido. La familia de Brisa, por su parte, pidió que se investigue con celeridad y sin ningún tipo de protección corporativa.