Detuvieron a dos mujeres que vendían droga a través de redes sociales en Maipú

La Policía Federal desarticuló una banda que comercializaba estupefacientes mediante perfiles en Instagram y Facebook. Las detenidas operaban desde Maipú, Mendoza.

En un operativo coordinado por la Justicia Federal, la Policía Federal Argentina detuvo a dos mujeres acusadas de vender drogas a través de redes sociales en Maipú, Mendoza.

Las investigadas, de 28 y 35 años, utilizaban perfiles en Instagram y Facebook para ofrecer marihuana, cocaína y pastillas de éxtasis. Los potenciales compradores contactaban a las vendedoras mediante mensajes directos y coordinaban la entrega en puntos específicos de la zona.

El procedimiento se llevó a cabo este miércoles por la mañana en dos domicilios del departamento mendocino. Los efectivos de la División Narcotráfico de la PFA allanaron las viviendas y secuestraron 450 gramos de cocaína, 300 gramos de marihuana, 120 pastillas de éxtasis, balanzas de precisión, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Según fuentes judiciales, las mujeres habían logrado una clientela estable entre jóvenes de la región y hasta del Gran Mendoza. La investigación comenzó hace tres meses tras varias denuncias anónimas recibidas en la línea 134 del Ministerio de Seguridad.

Los operativos fueron ordenados por el Juzgado Federal N° 1 de Mendoza, a cargo del magistrado Walter Bento, quien dispuso la detención de ambas imputadas por infracción a la ley de estupefacientes.

En los allanamientos también se incautaron anotaciones con nombres de clientes, cantidades y precios, lo que permitió a los investigadores mapear parte de la red de distribución. Una de las detenidas ya tenía antecedentes por tenencia de estupefacientes en 2022.

Desde la Policía Federal destacaron que este tipo de modalidades de venta online se ha incrementado en los últimos dos años en el interior del país, especialmente en ciudades de tamaño medio donde los dealers buscan evitar el contacto directo en la calle.

Las mujeres quedaron a disposición de la Justicia Federal y se espera que en las próximas horas sean indagadas. La causa se caratuló como “comercialización de estupefacientes agravada” y continúa abierta para determinar si había más personas involucradas en la organización.

Este operativo se suma a una serie de procedimientos similares realizados por fuerzas federales en Mendoza, Neuquén y Río Negro, donde la venta de drogas a través de aplicaciones y redes sociales se ha convertido en una de las principales preocupaciones de las autoridades.