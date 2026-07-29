Tres detenidos por agredir a policías tras la derrota de Argentina

Luego de la caída de la Selección, incidentes en las inmediaciones de una cancha bonaerense dejaron tres detenidos. Uno de los agresores atacó al jefe del operativo policial con un parlante.

Tres personas fueron detenidas en la provincia de Buenos Aires tras agredir a efectivos policiales en medio de los incidentes registrados luego de la derrota de la Selección Argentina.

Según informaron fuentes oficiales, los hechos ocurrieron en las inmediaciones de un estadio del conurbano donde se había transmitido el partido. La bronca por el resultado derivó en disturbios y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad que custodiaban la zona.

El episodio más grave involucró a uno de los detenidos, quien atacó al jefe del operativo policial con un parlante portátil, provocándole lesiones. El uniformado debió ser asistido en el lugar y sufrió traumatismos de carácter leve.

Los tres agresores, todos mayores de edad y con antecedentes por disturbios en eventos deportivos, quedaron a disposición de la Justicia. Se les imputan los delitos de lesiones, resistencia a la autoridad y daño a la propiedad pública, según confirmaron desde la fiscalía interviniente.

El operativo de seguridad había sido diagramado con antelación por la posibilidad de incidentes, dada la alta convocatoria que generan los partidos de la Selección en pantallas gigantes. Sin embargo, la derrota por 2-1 ante un rival europeo terminó desatando la violencia que terminó con los tres aprehendidos.

Desde el Ministerio de Seguridad bonaerense señalaron que se reforzará el patrullaje en zonas donde se concentran hinchas para evitar que episodios como este se repitan. “La bronca por un resultado no puede derivar en agresión a las fuerzas de seguridad que están trabajando”, afirmaron.

Este tipo de hechos se suma a una serie de incidentes registrados en diferentes puntos del país tras partidos de la Selección, lo que vuelve a poner en discusión el dispositivo de seguridad en eventos masivos sin partido presencial.

Las tres personas detenidas fueron trasladadas a la comisaría correspondiente y permanecerán alojadas hasta que se resuelva su situación procesal. La investigación busca determinar si actuaron de manera coordinada o si se trató de un brote espontáneo de violencia.