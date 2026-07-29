Robo a transportista en pleno centro de Bariloche: ocurrió durante el fin de semana

Un transportista fue asaltado en el centro de San Carlos de Bariloche durante el fin de semana. El hecho se suma a la preocupación por la inseguridad en la zona céntrica de la ciudad rionegrina.

Un transportista fue víctima de un robo en pleno centro de San Carlos de Bariloche durante el fin de semana, según informó el medio local Bariloche2000.

El hecho ocurrió el sábado 25 o domingo 26 de julio de 2026 en una de las calles más transitadas de la zona céntrica, en horario diurno. Según los primeros datos, el hombre que se dedicaba al transporte de mercadería fue abordado por al menos dos personas que le sustrajeron efectos personales y parte de la carga que llevaba.

Hasta el momento no se precisaron detalles sobre el monto exacto de lo robado ni sobre las características físicas de los delincuentes. Fuentes policiales consultadas por este diario indicaron que la víctima radicó la denuncia en la comisaría correspondiente y que se inició una investigación para identificar a los autores.

El episodio se produce en un contexto de reiterados reclamos de vecinos y comerciantes del centro de Bariloche por mayor presencia policial y medidas de prevención. En las últimas semanas se registraron otros incidentes menores en la misma zona, aunque ninguno con la visibilidad de este caso.

Desde la Secretaría de Seguridad de Río Negro y la Policía provincial aún no emitieron un comunicado oficial sobre este robo en particular. El transportista, según trascendió, no sufrió lesiones físicas de consideración, pero el hecho generó alarma entre los trabajadores del sector que circulan diariamente por el centro.

Este tipo de delitos contra transportistas y repartidores se ha convertido en una preocupación creciente en varias ciudades del interior del país, donde la combinación de carga valiosa y escasa custodia facilita la tarea de los delincuentes. En Bariloche, el impacto turístico de la ciudad hace que cualquier hecho de inseguridad en el centro sea observado con especial atención tanto por autoridades como por el sector comercial.

La investigación continúa y se espera que en las próximas horas se brinden más precisiones sobre el modus operandi utilizado y si existen cámaras de seguridad en la zona que hayan registrado el momento del asalto.