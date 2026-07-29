Buscan al ladrón que se llevó $16 millones de un restaurante en medio de los festejos por Argentina

El robo ocurrió durante la celebración de un triunfo de la Selección. Las imágenes de las cámaras de seguridad ya están en manos de la Policía y la investigación avanza en la provincia de Santa Fe.

Un robo millonario sacudió a un restaurante de la ciudad de Rosario durante los festejos por un partido de la Selección Argentina. El ladrón se llevó alrededor de 16 millones de pesos en efectivo y todavía no fue identificado.

Según los primeros datos a los que accedió Última Hora Diario, el hecho ocurrió el sábado 18 de julio pasado, en plena noche de celebración. El local, ubicado en zona céntrica, estaba lleno de clientes que seguían el partido cuando, en un momento de distracción general, el delincuente ingresó y se dirigió directamente a la caja.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran a un hombre solo, con gorra y barbijo, que actuó con rapidez. En menos de un minuto tomó el dinero que estaba guardado en un cajón y se retiró por la puerta principal sin que nadie alcanzara a reaccionar. El botín, en su mayoría billetes de alta denominación, superaría los 16 millones de pesos.

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y de la seccional correspondiente ya analizan las grabaciones. Fuentes consultadas indicaron que el sospechoso podría tener entre 30 y 40 años, mide aproximadamente 1,75 metros y vestía ropa deportiva oscura. Hasta el momento no se registraron detenciones.

El dueño del restaurante presentó la denuncia formal y aportó los videos, que ya circulan en los medios locales. En Rosario, donde la inseguridad es un tema recurrente, este tipo de golpes en locales gastronómicos durante eventos masivos se viene repitiendo, aunque con montos mucho menores.

Desde la fiscalía de turno se ordenaron medidas para identificar al autor. Se espera que en las próximas horas se difundan imágenes más nítidas del rostro o alguna característica particular que permita a los vecinos aportar datos. La investigación se centra en determinar si actuó solo o si contó con algún tipo de apoyo externo.

Este hecho se suma a una serie de robos a comercios que se registraron en el último mes en el Gran Rosario, muchos de ellos aprovechando la aglomeración generada por los partidos de la Selección. Las autoridades pidieron a los dueños de locales extremar las medidas de seguridad en noches de alto impacto futbolero.