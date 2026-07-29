Intendente de Salvador Mazza apuntó contra la policía tras robo e incendio en su casa

El jefe comunal de Salvador Mazza, en Salta, denunció que ladrones entraron a su vivienda, robaron y provocaron un incendio. Apuntó directamente contra la policía por la falta de custodia y respuesta.

El intendente de Salvador Mazza, localidad salteña fronteriza con Bolivia, denunció que su casa fue robada e incendiada la madrugada del martes 28 de julio. Según su relato, los delincuentes ingresaron al domicilio, se llevaron varios objetos de valor y luego provocaron un incendio que afectó parte de la vivienda.

En declaraciones recogidas por Informate Salta, el jefe comunal apuntó directamente contra la policía local. Dijo que la falta de custodia y la demora en la respuesta fueron determinantes para que el hecho se consumara. “No puede ser que en un municipio como este, con todos los problemas que tenemos, ni siquiera cuiden la casa del intendente”, expresó con bronca.

El hecho ocurrió en una zona de alta circulación de mercadería ilegal y narcotráfico de frontera. Fuentes consultadas por este medio indican que Salvador Mazza registra un aumento sostenido de robos y entraderas en los últimos meses, muchos de ellos con violencia. El intendente no fue el primer funcionario local que sufrió un hecho similar.

Según los primeros datos de la investigación, los ladrones habrían forzado una ventana lateral. Una vez dentro, revisaron varias habitaciones y se llevaron electrodomésticos, dinero en efectivo y elementos personales. Antes de retirarse, prendieron fuego a un colchón y a muebles, lo que generó un foco ígneo que los vecinos lograron controlar antes de que se propagara a toda la casa.

Desde la policía de Salta confirmaron que se inició una causa por robo agravado e incendio. Hasta el momento no hay detenidos y los peritos trabajan en el lugar para determinar si hubo más de un autor y si se usaron acelerantes. El intendente presentó la denuncia formal y aportó imágenes de cámaras de seguridad del barrio.

Vecinos consultados relataron que la zona carece de patrullajes nocturnos frecuentes y que los reclamos por mayor seguridad se repiten desde hace meses. “Acá el que tiene algo de valor vive con miedo”, dijo una mujer que pidió reserva de su identidad.

Este caso vuelve a poner en discusión la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad en los municipios del norte argentino, especialmente en zonas de frontera donde el delito organizado y el menudeo conviven con la vida cotidiana. El intendente de Salvador Mazza no solo perdió bienes materiales: también expuso públicamente la sensación de desprotección que, según él, viven tanto él como los vecinos.

La fiscalía de turno ordenó medidas de prueba y solicitó el análisis de las cámaras de la zona. Desde el municipio anticiparon que pedirán refuerzos de seguridad provincial y mayor presencia de Gendarmería en los accesos a la localidad.

El hecho, ocurrido el 28 de julio, se suma a una serie de robos e incendios intencionales que vienen preocupando a las autoridades locales y a los habitantes de Salvador Mazza, un pueblo que, por su ubicación estratégica, enfrenta desafíos particulares de seguridad.