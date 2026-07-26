Tres detenidos por agredir a policías tras la derrota de Argentina

Tras la caída de la Selección ante Colombia, tres hinchas fueron detenidos en Mendoza por incidentes con efectivos policiales. Uno de ellos golpeó al jefe del operativo con un parlante.

Tres personas fueron detenidas en Mendoza luego de protagonizar incidentes con la policía tras la derrota de la Selección Argentina ante Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas.

El hecho ocurrió en la noche del martes en las inmediaciones del estadio Malvinas Argentinas, donde se jugó el partido que terminó 2-1 a favor de los colombianos. Según fuentes policiales, un grupo de hinchas intentó sobrepasar un cordón de seguridad y agredió a los efectivos que custodiaban la zona.

Uno de los detenidos, un hombre de 28 años, golpeó al jefe del operativo con un parlante portátil en la cabeza, provocándole una lesión que requirió asistencia médica. Los otros dos aprehendidos, de 22 y 35 años, fueron identificados por haber participado en la agresión y por arrojar elementos contra los uniformados.

Desde el Ministerio de Seguridad de Mendoza confirmaron que los tres quedaron a disposición de la Justicia por los delitos de lesiones, resistencia a la autoridad y daño a la propiedad. Se espera que en las próximas horas se realicen las audiencias de imputación.

Los incidentes se produjeron minutos después del pitazo final, cuando la frustración por el resultado se tradujo en violencia contra las fuerzas de seguridad. Testigos relataron que un sector de la hinchada local intentó avanzar hacia la zona de acceso restringido, lo que generó el enfrentamiento.

Este tipo de episodios, aunque aislados, vuelven a poner en foco la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad en partidos de alta convocatoria, especialmente cuando la Selección no obtiene buenos resultados. En las últimas Eliminatorias, Mendoza ya había registrado tensiones similares en otros encuentros de Argentina.

Las autoridades provinciales y la AFA analizarán los videos de las cámaras de seguridad para determinar si hubo más involucrados y para ajustar los operativos de cara a futuros partidos en el Malvinas Argentinas.

Los tres detenidos permanecen alojados en dependencias policiales a la espera de su traslado a la sede judicial correspondiente.