El plan para llevar a la Selección argentina con Messi a Angola

Una propuesta busca que la Selección juegue un amistoso en Luanda en 2025. El AFA evalúa el viaje a África, que sería histórico si se concreta con Leo Messi.

La Selección argentina podría volver a jugar en África después de 52 años. Un ambicioso plan busca llevar al equipo de Lionel Scaloni, con Lionel Messi como principal atractivo, a un amistoso en Angola para 2025.

Según reveló Perfil, la Federación Angoleña de Fútbol (FAF) ya presentó una oferta formal a la AFA para organizar el partido en el Estadio 11 de Novembro de Luanda. La idea es que sea un encuentro de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

El último antecedente de la Albiceleste en suelo africano data de 1973, cuando jugó en Egipto. Desde entonces, nunca más se disputó un partido oficial o amistoso en el continente. Este viaje representaría un hito para el fútbol argentino y una oportunidad de expansión comercial en un mercado en crecimiento.

Desde la AFA analizan con atención la propuesta. Los factores clave son el calendario FIFA, los costos logísticos de un viaje tan largo y, sobre todo, la disponibilidad de los jugadores, en especial de Messi, que a esa altura tendrá 37 años y seguirá jugando en Inter Miami.

"Es una posibilidad real que estamos estudiando", confirmó una fuente cercana a la dirigencia argentina. El interés no es solo deportivo: Angola ofrece un importante cachet económico por el amistoso y la posibilidad de generar ingresos por derechos de TV y patrocinios en un continente donde el fútbol argentino tiene cada vez más seguidores.

Para la Federación Angoleña, contar con Messi sería un golpe de efecto enorme. El astro rosarino nunca jugó en África con la Selección y su presencia garantizaría el lleno total en un estadio de 50 mil espectadores.

Desde el entorno de Scaloni ven con buenos ojos sumar minutos de competencia de alto nivel en la ventana FIFA de marzo o junio de 2025, siempre y cuando no afecte la recuperación de los jugadores que vienen de las exigencias de las ligas europeas.

El plan incluye además actividades off the field: visitas a escuelas de fútbol, clínicas y eventos con la comunidad local, en línea con el rol de embajador global que tiene Messi. Sería, además, una forma de fortalecer los lazos entre ambos países.

Si el partido se confirma, sería la primera vez que la Selección campeona del mundo visite Angola. Y, muy probablemente, la última oportunidad de ver a Messi con la celeste y blanca en territorio africano.

La AFA todavía no tomó una decisión definitiva. En las próximas semanas se espera que haya novedades, una vez que se analicen todos los aspectos logísticos, económicos y deportivos. Por ahora, la ilusión está abierta: ¿Messi llega a Angola?