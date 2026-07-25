Cábala y ritual: la foto de Tapia con Messi y De Paul antes del duelo con Austria

El presidente de la AFA se sumó a la tradición de la Selección y posó junto a Messi y De Paul en una imagen que ya se volvió ritual antes de cada partido. ¿Superstición o estrategia mental?

Vamos por partes, porque esto viene de lejos. La Selección Argentina enfrenta este martes a Austria en un amistoso de preparación en el Estadio Ernst Happel de Viena, pero antes de saltar al campo ya ocurrió lo que los hinchas esperan: la foto de Claudio Tapia con Lionel Messi y Rodrigo De Paul.

La imagen se repite con una precisión casi litúrgica. Tapia, presidente de la AFA, aparece flanqueado por el capitán y el mediocampista. Los tres miran a cámara con la seriedad de quien cumple un mandato no escrito. No es casualidad ni foto oficial de rigor. Es cábala, ritual, una de esas manías que el plantel mantiene desde hace años y que, según los que rodean al equipo, “trae buena onda”.

El origen de esta costumbre se remonta a los meses previos al Mundial de Qatar 2022. En un momento de reconstrucción tras la final perdida de la Copa América 2019 y la eliminación en la Copa América 2021, el cuerpo técnico y los líderes del vestuario empezaron a repetir ciertos gestos que generaban sensación de continuidad y confianza. La foto con Tapia fue uno de ellos. Desde entonces, pocas veces falta. Apareció antes de las Eliminatorias, antes de la Finalissima, antes de cada partido de la Copa del Mundo y, después, en casi todos los compromisos de la era post-campeones del mundo.

¿Por qué Messi y De Paul? La elección tampoco es arbitraria. El capitán es el símbolo indiscutible. De Paul, en cambio, se convirtió en uno de los referentes del grupo por su carácter extrovertido y su capacidad para unir el vestuario. Juntos representan la mezcla perfecta de jerarquía y energía que el plantel busca proyectar. Tapia, por su parte, encarna la institución. La foto funciona como un pequeño recordatorio visual de que hay un respaldo dirigencial que, al menos en la superficie, aparece unido al equipo.

En el mundo del fútbol de alta competencia, estas cábalas no son anécdotas folclóricas. Son parte del manejo del estado emocional. Los psicólogos deportivos que trabajan con selecciones nacionales coinciden en que los rituales repetidos generan un sentido de control y reducen la ansiedad en contextos de alta presión. No se trata de creer que la foto gana partidos, sino de construir un hábito que el grupo reconoce como propio y que activa la misma respuesta emocional cada vez.

La foto de ayer no tuvo variaciones significativas respecto de las anteriores. Los tres con la camiseta titular, fondo neutro, mirada frontal. En las redes, los hinchas la compartieron de inmediato con comentarios que van desde la burla cariñosa (“ya salió la foto de la suerte”) hasta el reconocimiento supersticioso (“mientras sigan ganando, que la saquen siempre”).

Y acá es donde la cosa nos toca a nosotros. La Selección Argentina ya no es solo un equipo de fútbol; es un fenómeno cultural que trasciende el deporte. Cada gesto, cada ritual, cada foto se lee como un mensaje. En un país donde el fútbol ocupa un lugar central en la identidad colectiva, estas imágenes funcionan como un termómetro del clima interno del plantel. Cuando la foto sale, el mensaje implícito es que el grupo está entero, que las rutinas se respetan y que se mantiene el espíritu que llevó al título en Qatar.

Conviene no confundir el ruido con la señal. La foto no garantiza nada dentro de la cancha. Austria, con su orden táctico y su público local, será un rival incómodo. Scaloni ya avisó que usará el partido para probar variantes y dar minutos a jugadores que vienen de lesiones o poca continuidad. Pero el ritual previo ya cumplió su función: recordar que, más allá de las rotaciones, hay una base sólida que se sostiene en el tiempo.

Anoto la previsión para corregirme después si me equivoco: mientras Messi y De Paul sigan siendo los ejes emocionales del equipo, esta foto va a seguir apareciendo. No porque sea mágica, sino porque funciona como ancla para un grupo que aprendió que los detalles pequeños pueden marcar la diferencia en las grandes citas.

El partido contra Austria se jugará a las 16:45 de Argentina. La Selección buscará cerrar la gira europea con otra victoria antes de volver a concentrarse en las Eliminatorias Sudamericanas. La foto, mientras tanto, ya cumplió su rol: tranquilizar a los hinchas y recordarle al equipo que, una vez más, están todos juntos en el mismo barco.