La Selección rindió homenaje a Antonio Rattín antes del partido ante Suiza

La Selección Argentina recordó al capitán del '66 con un video y un minuto de silencio en el Mundial. Rattín, ícono de la generación del '66, recibió el tributo en el estadio donde jugó su último gran torneo.

El partido entre Argentina y Suiza por el Mundial de Clubes se detuvo durante un minuto para rendir tributo a Antonio Rattín, uno de los grandes capitanes de la historia albiceleste.

Antes del pitazo inicial en el Hard Rock Stadium de Miami, la AFA proyectó un emotivo video que repasó la trayectoria del ex mediocampista, fallecido a los 86 años. En las tribunas, hinchas y periodistas se sumaron al aplauso cerrado que siguió al minuto de silencio.

Rattín fue capitán del equipo que disputó el Mundial de Inglaterra 1966. Su expulsión en el polémico cuarto de final ante los locales, con el icónico gesto de sentarse en la alfombra de la reina, se convirtió en uno de los símbolos más fuertes del fútbol argentino de esa época.

“El homenaje era lo mínimo que podíamos hacer”, dijo un integrante del cuerpo técnico de Scaloni. El plantel actual, que lleva brazaletes negros en señal de duelo, se acercó al centro del campo mientras se escuchaba el clásico “Rattín, Rattín” de la hinchada.

El partido, correspondiente a la fase de grupos del Mundial de Clubes 2025, continuó después del tributo con la Albiceleste buscando sumar sus primeros puntos en el torneo. Pero el foco inicial estuvo puesto en recordar a uno de los jugadores que más representaron la garra y el carácter argentinos.

Varios referentes del plantel, entre ellos Lionel Messi y Ángel Di María, se acercaron a la familia de Rattín presente en el estadio. El gesto no pasó inadvertido y fue destacado en las transmisiones internacionales.

Antonio Rattín jugó 14 años en Boca Juniors, donde se consagró como uno de los ídolos más grandes de la historia del club. Con la Selección disputó 35 partidos y dejó una huella imborrable más allá de los títulos.

El video emitido por la AFA incluyó imágenes de sus años dorados, declaraciones de excompañeros y el famoso momento de 1966. “No fue solo un jugador, fue un símbolo”, resumió el relator en la transmisión oficial.

Con este gesto, la Selección Argentina cierra un ciclo de homenajes que comenzó tras el fallecimiento de Rattín y que tuvo su punto más alto en la Bombonera días atrás. En Miami, el fútbol volvió a decir presente para quien nunca se calló ni adentro ni afuera de la cancha.