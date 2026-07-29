Robaron una casa frente a Prefectura en Cipolletti, huyeron con valijas y los detuvieron a pocas cuadras

Dos delincuentes ingresaron a una vivienda en pleno centro de Cipolletti, robaron valijas y otros elementos, pero fueron detenidos por la Policía a pocas cuadras cuando intentaban escapar.

Dos hombres ingresaron a robar una casa ubicada frente a la Prefectura Naval Argentina en Cipolletti y escaparon con valijas y otros objetos de valor, pero la Policía los detuvo a pocas cuadras del lugar.

El hecho ocurrió el martes 28 de julio en una vivienda de la calle Roca al 200, en pleno centro de la ciudad rionegrina. Según las primeras investigaciones, los ladrones forzaron una ventana y revisaron varias habitaciones antes de llevarse dos valijas, ropa y otros elementos personales.

Vecinos alertaron a la Policía tras ver movimientos sospechosos y escuchar ruidos. Efectivos de la Comisaría 1ª y de la Unidad de Seguridad Vial llegaron rápidamente al lugar y montaron un operativo cerrojo en la zona.

A pocas cuadras, en inmediaciones de las calles Alem y 25 de Mayo, los agentes interceptaron a dos hombres que coincidían con la descripción aportada. En su poder llevaban las valijas sustraídas y otros elementos que, según confirmaron luego, provenían del domicilio violentado.

Los detenidos, de 28 y 35 años, fueron trasladados a la comisaría local. Se les imputa el delito de robo en grado de tentativa, aunque la calificación podría agravarse una vez que se complete la investigación.

Desde la Policía confirmaron que ambos tenían antecedentes por delitos contra la propiedad en la zona del Alto Valle. La causa quedó en manos de la fiscalía de turno, que ordenó peritajes en la vivienda y el secuestro de los elementos recuperados.

Este tipo de robos en horario diurno genera preocupación entre los vecinos del centro de Cipolletti, especialmente en una cuadra tan transitada y cercana a dependencias de seguridad. Las autoridades prometieron reforzar las patrullas en la zona mientras avanza la pesquisa.

Hasta el momento no se informó si los damnificados pudieron recuperar la totalidad de los objetos sustraídos ni si hubo daños de importancia en la vivienda.