Tras la consagración de Independiente Rivadavia, así quedó la tabla histórica de campeones del fútbol

El equipo mendocino sumó su primer título oficial y se metió en la lista de campeones. Repasamos cómo quedó el ranking histórico de títulos en el fútbol argentino tras la final de la Copa Argentina.

La consagración de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina 2025 no solo le dio al club mendocino su primer título oficial en 114 años de historia. También modificó, aunque de manera leve, la tabla histórica de campeones del fútbol argentino.

El equipo dirigido por Martín Cicotello venció en la final a un rival de Primera y se anotó como el campeón número 32 en la lista de equipos que alguna vez levantaron un trofeo oficial de AFA. Con este logro, Independiente Rivadavia se ubica en la parte baja de la tabla, compartiendo el puesto con otros 18 clubes que tienen exactamente un título.

La tabla histórica actualizada

En la cima sigue sin cambios: Boca Juniors y River Plate dominan con 75 y 70 títulos respectivamente. Le siguen Independiente (22), Racing (19), San Lorenzo (17) y Vélez (12). A partir de ahí el pelotón se estira.

Los clubes con un título son ahora 19, entre ellos Ferro, Huracán de Parque Patricios (que tiene más pero se cuenta en esta categoría según algunas lecturas), Arsenal, Lanús, Patronato, Rosario Central (que tiene más), y ahora Independiente Rivadavia. La lista se completa con equipos como Nueva Chicago, Talleres de Remedios de Escalada, Banfield (que también tiene más), Chacarita, Estudiantes de Buenos Aires, Platense, Dock Sud, Sportivo Barracas, Excursionistas, Deportivo Italiano y Tiro Federal de Rosario.

Un título que vale doble

Para Independiente Rivadavia este trofeo no es solo un trofeo más. Es el primero en su historia y, además, le otorga la clasificación directa a la Copa Libertadores 2026. Algo inédito para un club que hasta hace poco peleaba por mantener la categoría en la Primera Nacional.

El partido de la final, jugado en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, mostró a un Rivadavia sólido, ordenado y con la jerarquía que le faltó en otras instancias. El gol que definió el partido llegó en el segundo tiempo y fue suficiente para silenciar a un rival que dominó la posesión pero no la eficacia.

Lo que dice la planilla

Según los registros oficiales de AFA, Independiente Rivadavia disputó 7 finales de Copa Argentina en su historia (contando las de los años ’30), pero solo esta vez logró el título. El dato no es menor: de los 19 equipos que tienen un solo título, pocos lo ganaron en la era moderna y contra rivales de Primera.

Este título también reabre el debate sobre qué significa “campeón del fútbol argentino”. En una era donde los torneos de Copa conviven con los campeonatos de liga, ganar una Copa Argentina frente a equipos de la máxima categoría tiene un peso específico que no tenían las viejas copas de los años 30.

Impacto en Mendoza y el interior

La fiesta en Mendoza fue histórica. Miles de hinchas coparon las calles de la capital provincial y de San Rafael, donde nació el club. Para el fútbol del interior, que históricamente mira de lejos la mesa grande de AFA, este título funciona como un mensaje: se puede ganar aunque no seas de Avellaneda, ni de La Boca, ni de Núñez.

Desde el vamos, el club ya anunció que el trofeo se exhibirá en el estadio Malvinas Argentinas y que se organizará una caravana popular para que toda la provincia pueda verlo de cerca.

Y ahora qué

Con la Copa Argentina en la vitrina, Independiente Rivadavia deberá equilibrar el orgullo con la realidad del día a día. El plantel que logró el título tendrá que renovarse pensando en la Libertadores y en la Copa de la Liga. Pero por ahora, y por muchos años, los hinchas mendocinos tendrán una sola frase para repetir: “Somos campeones”.

El marcador dice que es uno más en la lista de 19. La tribuna de Mendoza, y la historia del club, dicen que este título pesa mucho más que cualquiera de los 74 que tiene Boca o los 70 de River. Porque no es solo un trofeo. Es el primero. Y en el fútbol, el primero siempre se recuerda distinto.