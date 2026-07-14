San Lorenzo le ganó a Rosario Central y le mete presión a River en la lucha por la cima

El Ciclón se impuso 1-0 ante el Canalla con un gol de Barrios y quedó a solo tres puntos de River. Con la ilusión renovada, San Lorenzo mantiene viva la pelea por el título en la Liga Profesional.

San Lorenzo volvió a sonreír en la Liga Profesional. Con la ilusión a flor de piel, el equipo de Boedo se impuso 1-0 ante Rosario Central en el Nuevo Gasómetro y, de paso, le puso presión a River Plate en la pelea por el liderazgo.

El único gol del partido llegó a los 28 minutos del primer tiempo, cuando Nahuel Barrios capitalizó una buena jugada colectiva y definió con frialdad ante el arquero del Canalla. Fue un tanto que desató la euforia en las tribunas y que, sobre todo, le permitió al Ciclón sumar tres puntos clave.

Con esta victoria, San Lorenzo llegó a 27 unidades y se ubica a solo tres puntos de River, que tiene 30 y aún debe completar su partido pendiente. El resultado obliga al Millonario a sumar de a tres en las próximas fechas si no quiere perder terreno en la tabla.

El partido fue intenso y disputado, típico de un equipo que necesita sumar y otro que pelea por no descender. Rosario Central, con poco fútbol y muchas imprecisiones, casi no generó peligro claro sobre el arco defendido por Augusto Batalla. El local, en cambio, fue más profundo y aprovechó los espacios que dejó el conjunto rosarino en el medio.

El DT Rubén Insúa volvió a apostar por un once con vocación ofensiva pero con solidez defensiva. La dupla de centrales formada por Gastón Campi y Rafael Pérez fue clave para neutralizar los pocos avances del Canalla. En el medio, Elián Irala y Santiago Sosa se repartieron las tareas de recuperación y distribución, mientras que Barrios y Cristian Ferreira fueron los encargados de llevar peligro por los costados.

La segunda parte tuvo menos ritmo. San Lorenzo se dedicó a controlar el partido y a evitar contras peligrosas, mientras que Central, urgido por el resultado, intentó sin éxito llegar al empate. El ingreso de Maximiliano Lovera y Facundo Mallo no alcanzó para cambiar la cara del equipo visitante.

Con este triunfo, San Lorenzo acumula cuatro partidos sin perder y se consolida como uno de los animadores del campeonato. La hinchada azulgrana, que llenó el Gasómetro, ya sueña con pelear el título hasta el final. El equipo tiene por delante un calendario complicado, pero la victoria ante Central le inyectó confianza y, sobre todo, le devolvió la ilusión.

River, por su parte, recibe este resultado con atención. Si bien mantiene la punta, sabe que ya no tiene margen para tropezar. El Millonario deberá responder en sus próximos compromisos para no dejar que San Lorenzo se acerque demasiado en la tabla.

En el vestuario de San Lorenzo, la sensación es de alivio y optimismo. El plantel sabe que está a un paso de meterse de lleno en la pelea por el campeonato y que cada punto de ahora en más vale oro. La presión está puesta, pero también la ilusión. Y en Boedo, cuando la ilusión prende, es difícil apagarla.