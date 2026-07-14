Por qué River rechazó a Saracchi antes de que llegara a Boca

El lateral uruguayo, que ya es jugador xeneize, había sido analizado por el Millonario pero no superó el filtro. Cuáles fueron las razones técnicas y económicas que frenaron la operación.

El pase de Miguel Saracchi a Boca Juniors generó sorpresa en el mundo del fútbol argentino. Lo que pocos saben es que el uruguayo de 26 años estuvo muy cerca de llegar a River Plate antes de cerrar su vínculo con el club de la Ribera.

Según pudo reconstruir Última Hora Diario, la dirigencia millonaria evaluó el fichaje durante la última ventana de transferencias pero finalmente decidió dar marcha atrás. El motivo principal fue una combinación de aspectos técnicos, físicos y, sobre todo, económicos.

El informe que frenó todo

El cuerpo técnico que lidera Marcelo Gallardo —y que luego continuó con sus colaboradores— recibió un informe detallado del jugador que venía de jugar en el Columbus Crew de la MLS. En ese documento se destacaban dos problemas concretos: su falta de continuidad por lesiones musculares recurrentes y un nivel de rendimiento que, según los scouts, había bajado respecto de su paso por el Leipzig alemán.

"No nos convenció el historial médico. En los últimos 18 meses perdió más de 40 días por lesiones menores pero repetidas. En un plantel que ya tiene laterales con rodaje, no justificaba la inversión", explicó a este medio una fuente cercana al consejo de fútbol de River que pidió reserva de su nombre.

La cuestión económica

El otro gran obstáculo fue el monto del pase. El club norteamericano pedía alrededor de 3 millones de dólares por el 50% del pase que le pertenecía. Desde Núñez consideraron que era un número alto para un jugador de 26 años con historial de lesiones y sin proyección de reventa a Europa en el corto plazo.

Mientras River cerraba otras prioridades en el mercado, Boca aprovechó la oportunidad. El acuerdo con el Columbus Crew se cerró por un monto sensiblemente menor al que se había pedido inicialmente, según trascendió en el entorno de las negociaciones.

El perfil que buscaba River

En ese momento, el Millonario priorizaba laterales con mayor proyección física y que pudieran cumplir roles mixtos en ataque. Saracchi, aunque tiene buen pie izquierdo y experiencia internacional, no terminaba de encajar en el molde que pretendía el cuerpo técnico.

Desde el lado de Boca, en cambio, el jugador fue visto como un refuerzo de experiencia para la banda izquierda, donde Jorge Almirón (y ahora Diego Martínez) buscaban opciones con recorrido en ligas top de Europa.

Qué dice Saracchi del tema

El propio uruguayo evitó hablar del tema River al momento de su presentación en Boca. "Estoy muy feliz de estar acá, con mucha ilusión de dar lo mejor para esta camiseta", se limitó a decir en conferencia de prensa.

Fuentes del entorno del jugador indicaron a este medio que Saracchi estaba al tanto del interés millonario pero nunca recibió una oferta formal. "Fue una evaluación que se cayó rápido", explicaron.

El presente de ambos clubes

Mientras Boca incorpora al uruguayo para reforzar su plantel de cara a la Copa Libertadores y el campeonato local, River ya cerró sus incorporaciones en ese sector con la llegada de otros jugadores y la continuidad de Milton Casco y Enzo Díaz.

El caso Saracchi vuelve a poner sobre la mesa un clásico del fútbol argentino: muchas veces las operaciones se definen tanto por lo que un jugador puede dar dentro de la cancha como por los números que aparecen en el balance y el historial médico.

Por ahora, el lateral ya entrena en Ezeiza con sus nuevos compañeros. River, mientras tanto, sigue su camino con otras prioridades. El "por qué no se dio" tiene, esta vez, respuestas concretas: lesiones, costo y una evaluación técnica que no convenció del todo en Núñez.