Qué torneos internacionales clasifica el campeón del Clausura 2026

El ganador del Torneo Clausura de la Liga Profesional accede directamente a la Copa Libertadores 2027. Además, según el reglamento actual, también obtiene plaza en la Copa Sudamericana si no logra mejor posición en la tabla anual.

El campeón del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol no solo se lleva la gloria local y el trofeo de la temporada que cierra el año. También obtiene pasajes concretos a las competencias internacionales del año siguiente.

Según el reglamento vigente de la AFA y la Conmebol, el equipo que se consagre en el Clausura clasifica de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027. Esa plaza es el premio principal y el que más peso tiene para los grandes del fútbol argentino.

Además, el campeón del Clausura integra la tabla anual junto con el ganador del Apertura. Esa tabla anual define las demás clasificaciones a copas. Si el equipo que gana el Clausura termina entre los mejores de la anual, puede asegurar cupo en la Libertadores sin depender de la final por el título. Pero si no alcanza esa posición, el título del Clausura le garantiza al menos la Sudamericana.

¿Qué pasa con la Copa Sudamericana?

En los últimos años, el campeón del segundo torneo del año suele tener un lugar reservado en la fase previa o directamente en grupos de la Copa Sudamericana cuando no clasifica a la Libertadores por la tabla anual. Esto ocurrió, por ejemplo, con varios equipos del interior que lograron el Clausura pero quedaron fuera de los primeros puestos de la tabla acumulada.

La Conmebol confirmó para el ciclo 2026-2027 que Argentina mantiene seis cupos para la Libertadores (cuatro directos a fase de grupos y dos a fase previa) y seis para la Sudamericana. El campeón del Clausura ocupa uno de esos lugares de forma directa.

El caso de la tabla anual y los cruces

Si el mismo equipo gana Apertura y Clausura, se corona campeón absoluto y se lleva dos plazas a la Libertadores. En ese escenario, la plaza del Clausura “baja” y se le otorga al mejor equipo de la tabla anual que aún no haya clasificado. Lo mismo ocurre si hay final entre los dos campeones de cada semestre.

Brenda Olmedo, especialista en crónica deportiva de Última Hora Diario, explica que “muchos hinchas confunden el premio inmediato con la clasificación automática a todo. La realidad es que el Clausura da un boleto seguro a la Libertadores, pero la Sudamericana depende de cómo termine ese equipo en la tabla de la temporada completa”.

Importancia para los clubes del interior

Para equipos como Talleres, Lanús, Godoy Cruz o Independiente Rivadavia, ganar el Clausura no es solo un título histórico: es la diferencia entre jugar la Libertadores con todo lo que eso significa en ingresos y prestigio, o conformarse con la Sudamericana. En los últimos cinco años, tres campeones de Clausura que no eran “grandes” terminaron accediendo solo a la segunda competencia continental.

El próximo campeón del Clausura 2026 sabrá desde el primer minuto que, más allá de la fiesta en el vestuario, ya tiene un lugar reservado en la Copa Libertadores del año siguiente. El resto se definirá en junio, cuando se complete la tabla anual y se conozcan los cruces y repechajes.

Los ojos de todo el fútbol argentino ya están puestos en las últimas fechas. Porque no solo se juega el título: se juegan los pasajes a las grandes noches de copas.