Tragedia en Ituzaingó: detuvieron a los padres de un bebé de dos meses encontrado sin vida

Un bebé de dos meses apareció muerto en su vivienda de Ituzaingó. La autopsia determinará las causas, mientras la Justicia investiga si hubo responsabilidad de los padres, quienes quedaron detenidos.

Una trágica noticia conmociona al partido de Ituzaingó. Un bebé de apenas dos meses fue encontrado sin vida en su domicilio y, tras las primeras actuaciones, sus padres quedaron detenidos a disposición de la Justicia.

Según las primeras informaciones, el hecho se descubrió durante la madrugada en una vivienda del barrio Parque Leloir. Vecinos alertaron a la policía tras notar movimientos inusuales en la casa. Al llegar, los efectivos encontraron al bebé sin signos vitales.

Personal de la comisaría local y de la Policía Científica realizó las pericias de rigor en el lugar. El cuerpo del menor fue trasladado a la morgue judicial para que se practique la autopsia, que será clave para determinar si la muerte fue por causas naturales, asfixia u otra circunstancia.

Hasta el momento no trascendieron detalles sobre las declaraciones de los padres, un hombre de 26 años y una mujer de 22, ambos detenidos e imputados en una causa que investiga el fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Ituzaingó.

La investigación busca establecer si hubo negligencia, abandono o alguna otra forma de responsabilidad penal. En estos casos, la Justicia suele analizar el entorno familiar, posibles consumos problemáticos y si existían denuncias previas por violencia o descuido.

Desde el municipio de Ituzaingó expresaron su consternación y señalaron que acompañarán a la familia en el proceso judicial, aunque sin brindar más detalles para no interferir en la pesquisa.

Este tipo de tragedias infantiles suele generar fuerte impacto en barrios del conurbano bonaerense. Organizaciones de protección de la infancia recordaron que existen líneas de denuncia anónima ante sospechas de maltrato o abandono.

La causa se caratuló inicialmente como “muerte dudosa de menor” y podría cambiar según los resultados de la autopsia y las pericias toxicológicas. Los padres permanecen alojados en dependencias policiales a la espera de la indagatoria.

Vecinos del barrio, consultados de manera extraoficial, relataron que la pareja vivía en condiciones precarias y que en ocasiones se los había visto con dificultades para criar al bebé. Sin embargo, estas versiones aún no tienen respaldo oficial y deberán ser corroboradas por la investigación.

La autopsia se realizará en las próximas horas en el Instituto de Medicina Legal de La Plata. Hasta entonces, las autoridades piden reserva sobre el caso para preservar el debido proceso.