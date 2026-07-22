Cayó "el Gordo Maury": megaoperativo de la Policía Federal en Mar del Plata

Un polémico empresario marplatense conocido como "el Gordo Maury" fue detenido en un amplio operativo de la Policía Federal. El procedimiento se enmarca en una causa por presuntas irregularidades que involucran a su actividad comercial.

Mar del Plata, 8 de julio de 2025 – En un amplio operativo coordinado por la Policía Federal Argentina, fue detenido esta mañana el empresario local conocido como "el Gordo Maury", cuya identidad real es Mauricio López, según confirmaron fuentes judiciales a Última Hora Diario.

El procedimiento, que incluyó varios allanamientos en propiedades vinculadas al detenido en la zona sur de Mar del Plata, se desarrolló sin incidentes y estuvo a cargo de efectivos de la división Delitos Económicos de la fuerza federal. Fuentes del caso indicaron que la detención responde a una orden del Juzgado Federal N° 2 de esta ciudad, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos y evasión fiscal agravada.

"El Gordo Maury" es una figura controvertida en el ambiente marplatense. Dueño de varias empresas relacionadas con el rubro gastronómico y el alquiler de propiedades turísticas, acumuló denuncias en los últimos años por supuestas irregularidades en sus negocios. Vecinos y exsocios lo describen como un hombre de bajo perfil público pero con fuerte influencia en ciertos círculos locales.

Según los datos preliminares a los que accedió este medio, el operativo incluyó el secuestro de documentación, dispositivos electrónicos y al menos dos vehículos de alta gama. La causa, que se mantiene bajo secreto de sumario, también involucraría a un contador y a un empleado administrativo del grupo empresario, aunque por el momento solo se concretó la detención de López.

Desde la defensa del empresario se limitaron a señalar que se trata de "una causa con motivaciones políticas" y que presentarán todos los elementos para demostrar su inocencia. El abogado defensor, consultado por Última Hora, indicó que pedirán la excarcelación en las próximas horas.

La detención de "el Gordo Maury" genera atención en Mar del Plata, donde su nombre circula desde hace tiempo en rumores de supuestos vínculos con la política local y con sectores del turismo que dominan la temporada estival. No es la primera vez que el empresario es mencionado en causas judiciales, aunque en oportunidades anteriores las denuncias no prosperaron.

La investigación se inició hace varios meses a partir de una denuncia presentada por la AFIP, que detectó inconsistencias en las declaraciones juradas de varias de sus sociedades. Los investigadores estiman que el monto involucrado podría superar los 200 millones de pesos, aunque esa cifra aún no fue confirmada oficialmente.

Desde Última Hora Diario se intentó obtener una versión de la Fiscalía Federal, pero hasta el momento no hubo respuesta oficial. El caso continúa en plena etapa de investigación y se espera que en las próximas horas se amplíe el detalle de las imputaciones.

Este tipo de operativos reflejan el mayor énfasis que vienen poniendo las fuerzas federales en delitos complejos vinculados a la economía y al lavado en ciudades turísticas del país, donde el flujo de dinero en efectivo suele ser mayor durante la temporada alta.