Detuvieron a un ladrón que robaba celulares en los festejos por la victoria de la Selección

Un hombre fue detenido en la Ciudad de Buenos Aires tras aprovechar la multitud que celebraba el triunfo de Argentina para sustraer teléfonos. El operativo se realizó en medio de la euforia colectiva.

Un hombre fue detenido en las últimas horas luego de que la Policía de la Ciudad lo sorprendiera sustrayendo celulares entre la multitud que festejaba la victoria de la Selección Argentina.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en plena Avenida de Mayo, uno de los puntos más concurridos durante las celebraciones. El individuo, de 28 años, fue identificado como un conocido del ambiente delictivo en la zona del microcentro porteño. En su poder se secuestraron al menos cuatro teléfonos que acababa de robar.

Los efectivos realizaban un operativo preventivo precisamente para evitar este tipo de delitos que suelen multiplicarse cuando miles de personas se concentran en las calles. “Aprovechó la euforia y la aglomeración para actuar”, explicaron desde el Ministerio de Seguridad porteño. El detenido quedó a disposición de la Justicia por el delito de hurto agravado.

Testigos relataron que el sospechoso se movía con rapidez entre los grupos que cantaban y saltaban. Utilizaba una técnica clásica: simulaba estar festejando y, en el momento de mayor contacto físico, arrancaba los celulares que las personas llevaban en los bolsillos o en la mano.

La detención se produjo minutos después de que la Selección sellara su triunfo. Para entonces, ya había varias denuncias de robos en la zona. Agentes de la División Robos y Hurtos actuaron de manera coordinada con las patrullas que custodiaban el perímetro de los festejos.

Este tipo de incidentes no son aislados. Cada vez que la Selección juega un partido de alto voltaje, las celebraciones masivas se convierten en terreno fértil para los “manteros” y los “carteristas”. Las autoridades recomendaron a los hinchas evitar llevar objetos de valor y usar riñoneras o mochilas cruzadas al frente.

El caso quedó en manos del Juzgado Criminal y Correccional N° 15, que ordenó el traslado del detenido a una comisaría del centro. Se espera que en las próximas horas se realicen las pericias sobre los teléfonos secuestrados para determinar si pertenecen a las víctimas que ya realizaron la denuncia.

Desde el Gobierno de la Ciudad aseguraron que se reforzará la presencia policial en los próximos partidos de la Selección, especialmente en los lugares donde se concentran los festejos. El objetivo es que la alegría por los triunfos de Argentina no se vea opacada por este tipo de hechos.