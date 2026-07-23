Allanamiento por narcotráfico en Rawson: la Justicia busca desarticular una banda local

Personal de la Policía Federal y de la Justicia Federal de Chubut realizó un operativo en una vivienda de Rawson en el marco de una investigación por presunto narcotráfico. Se secuestraron elementos de interés para la causa.

Personal de la Policía Federal Argentina y de la Justicia Federal realizó en las últimas horas un allanamiento en una vivienda de la ciudad de Rawson, en el marco de una causa por presunto narcotráfico que se investiga en la provincia de Chubut.

El procedimiento, ordenado por el Juzgado Federal de Rawson a cargo del juez Gustavo Lleral, se llevó a cabo en una casa ubicada en el barrio El Zonda. Según fuentes judiciales consultadas, el objetivo era recolectar evidencia vinculada a una organización dedicada al tráfico de estupefacientes a pequeña y mediana escala en la zona del valle.

Durante el operativo se secuestraron teléfonos celulares, una balanza de precisión, varios envoltorios con sustancia que se presume cocaína y marihuana, y documentación de interés para la pesquisa. No se registraron detenciones en el lugar, aunque la investigación continúa para determinar la responsabilidad de los ocupantes de la vivienda y posibles conexiones con otras localidades.

El caso se enmarca en un incremento de las causas por narcomenudeo que se vienen registrando en el Valle del Chubut en los últimos meses. Fuentes policiales indicaron que Rawson y Trelew concentran buena parte de los operativos preventivos y de investigación, en un contexto donde el flujo de droga desde el norte del país hacia la Patagonia se ha vuelto más visible.

Desde el Ministerio Público Fiscal se confirmó que la causa está en plena etapa de recolección de pruebas y que se espera que en las próximas semanas se soliciten medidas adicionales, incluida la posible detención de los principales sospechosos. El juez Lleral, conocido por su intervención en causas de alto perfil, sigue de cerca el expediente.

Este tipo de procedimientos forman parte de una estrategia coordinada entre fuerzas federales y provinciales para intentar contener el avance del narcotráfico en zonas que, hasta hace pocos años, se consideraban de bajo impacto en materia de delitos complejos. Sin embargo, los datos del Observatorio de Seguridad de Chubut muestran un aumento sostenido de las incautaciones de cocaína y marihuana en la región patagónica.

Desde Última Hora Diario seguiremos el desarrollo de la investigación y cualquier novedad que surja en las próximas horas.