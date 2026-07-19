Tormentas en el AMBA: a qué hora llegan y cómo afectarán el domingo de la final

El veranito llega a su fin en Buenos Aires con pronóstico de fuertes tormentas para este fin de semana. Se esperan lluvias y posible granizo que podrían complicar el clima durante la final del domingo.

El veranito que disfrutó el AMBA durante los últimos días se termina de manera abrupta. Según el Servicio Meteorológico Nacional, a partir de este sábado por la tarde-noche comenzarán a ingresar las tormentas al Área Metropolitana de Buenos Aires.

Las primeras alertas indican que las precipitaciones podrían llegar entre las 18 y las 21 horas del sábado, con posibilidad de fuerte actividad eléctrica, ráfagas de viento y abundante caída de agua en cortos períodos. En algunos sectores incluso no se descarta la ocurrencia de granizo.

El domingo, día en que se disputa la final del torneo de fútbol, el panorama no mejora del todo. Si bien durante la mañana podría haber algunos claros, por la tarde se esperan nuevamente tormentas, algunas de las cuales podrían ser fuertes. La temperatura bajará sensiblemente, con máximas que no superarían los 22 o 23 grados.

Desde el SMN recomiendan a la población tomar precauciones: asegurar elementos que puedan volar con el viento, evitar circular por calles anegadas y no refugiarse debajo de árboles durante las tormentas eléctricas. También advirtieron sobre la posible acumulación de agua en barrios bajos y zonas inundables del conurbano.

Este cambio de tiempo se debe al ingreso de un frente frío que viene acompañado de un sistema de baja presión que favorece la inestabilidad atmosférica. Las lluvias podrían extenderse incluso hasta el lunes, aunque con menor intensidad.

Para quienes tienen entradas para la final del domingo, la recomendación es consultar el pronóstico actualizado antes de salir y llevar abrigo e impermeable, ya que la probabilidad de precipitaciones supera el 70% durante la tarde y noche.

El SMN mantendrá el seguimiento del fenómeno y podría emitir alertas de nivel amarillo o naranja según cómo evolucione la situación en las próximas horas. Desde Última Hora Diario seguiremos informando cualquier actualización del pronóstico que pueda afectar a los millones de habitantes del AMBA.