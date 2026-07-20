Alerta por tormentas y granizo en el AMBA: qué zonas fueron afectadas y cómo sigue el tiempo

Fuertes tormentas con granizo cayeron esta tarde en varios puntos del Área Metropolitana. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene el aviso por vientos y posible caída de granizo en Buenos Aires y alrededores.

Una jornada de calor agobiante en el AMBA terminó con tormentas intensas que incluyeron fuerte caída de granizo en varios barrios del norte y oeste del conurbano. Según reportes de vecinos y registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno se registró con mayor intensidad en zonas de Vicente López, San Isidro, San Martín y algunos sectores de la Ciudad de Buenos Aires.

El SMN había emitido un alerta amarillo por tormentas, que incluía la posibilidad de granizo, ráfagas de viento superiores a los 70 km/h y abundante precipitación en cortos períodos. El aviso abarca la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y parte de Córdoba.

"Vamos por partes", como diría un cronista de la casa: primero llegó el viento, después la lluvia copiosa y, en algunos barrios, el granizo del tamaño de una moneda. En Olivos y Martínez, los vecinos compartieron videos donde se veía acumulación de hielo en patios y calles. En La Matanza y algunos puntos de Lomas de Zamora también se reportaron ráfagas fuertes que derribaron ramas y carteles.

Hasta el momento no se registran heridos ni daños de gran magnitud, aunque bomberos voluntarios de distintos partidos del conurbano atendieron llamados por árboles caídos y anegamientos. El alerta meteorológico sigue vigente al menos hasta la medianoche, con probabilidad de nuevas tormentas aisladas durante la noche.

Desde el punto de vista federal, este tipo de eventos se repiten con frecuencia creciente en el centro del país. Solo en las últimas semanas, Córdoba y Santa Fe sufrieron fenómenos similares con pérdidas en sectores rurales. En la provincia de Buenos Aires, el granizo vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de barrios con infraestructura deficitaria ante eventos climáticos cada vez más extremos.

El SMN recomienda evitar circular por zonas inundables, no refugiarse bajo árboles durante las tormentas eléctricas y asegurar elementos que puedan volarse. Para mañana se espera una leve mejora, aunque el calor regresará con fuerza a partir del jueves.

Qué dice el parte oficial

Según el último informe del SMN, las condiciones inestables persistirán durante las próximas horas. Las tormentas pueden desarrollarse de manera localizada pero con alta intensidad. Se esperan acumulados de agua de entre 30 y 60 milímetros, con picos superiores en forma puntual.

"No es chimento, es síntoma": el cambio en la frecuencia y violencia de estos fenómenos meteorológicos ya forma parte de la agenda cotidiana de millones de argentinos. Mientras tanto, la recomendación es clara: estar atentos a los partes oficiales y tomar precauciones básicas para evitar riesgos innecesarios.