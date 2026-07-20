Hallaron muerta a una ex participante de Gran Hermano: tenía 48 años

La mujer fue encontrada sin vida en su domicilio de la provincia de Mendoza. Las primeras pericias indican que no hubo intervención de terceras personas.

El cuerpo de una mujer de 48 años que había participado en una edición de Gran Hermano fue hallado sin vida este miércoles en su domicilio de la ciudad de Mendoza.

Según las primeras informaciones, la ex participante del reality fue encontrada por allegados que se preocuparon al no tener noticias de ella durante varias horas. Al ingresar al inmueble, la hallaron sin signos vitales.

Personal de la Policía de Mendoza y médicos forenses de la Fiscalía de turno se hicieron presentes en el lugar. Las primeras pericias realizadas en el sitio indican que se trataría de una muerte por causas naturales, sin signos de violencia ni intervención de terceras personas, aunque se esperan los resultados definitivos de la autopsia.

La mujer había ganado notoriedad nacional hace más de una década al participar en el programa conducido por Jorge Rial. Su paso por la casa más famosa del país le dio visibilidad mediática y luego se dedicó a otros proyectos vinculados a la televisión y a la vida pública.

Vecinos de la zona expresaron sorpresa y dolor por el fallecimiento repentino. “Era una persona muy conocida en el barrio y siempre estaba dispuesta a ayudar”, contó una vecina que prefirió no dar su nombre.

Desde la producción del programa original y de algunos de sus ex compañeros de reality enviaron mensajes de condolencias a través de las redes sociales, recordando su paso por el ciclo.

La causa fue caratulada como “muerte de persona de identidad desconocida” en primera instancia y luego se identificó formalmente a la víctima. El fiscal a cargo dispuso que se realicen los estudios toxicológicos y anatomopatológicos de rigor para determinar con exactitud las causas del deceso.

Este tipo de noticias genera siempre un fuerte impacto en la opinión pública, sobre todo cuando se trata de figuras que en algún momento fueron parte de la vida cotidiana de millones de argentinos a través de la pantalla.

Hasta el momento no se han brindado más detalles sobre el velatorio ni sobre los restos. La familia pidió reserva y acompañamiento en este momento de duelo.