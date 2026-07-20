Alerta naranja por tormentas: Buenos Aires sigue bajo riesgo de inundaciones y granizo

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta naranja para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano por fuertes tormentas con abundante caída de agua, granizo y vientos intensos. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros en pocas horas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente la alerta naranja por tormentas fuertes para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y varias localidades del interior de la provincia. La advertencia rige durante toda la jornada de este lunes y podría extenderse, con posibilidad de granizo, ráfagas superiores a los 75 km/h e inundaciones en sectores bajos.

Según los datos del SMN, se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros en cortos períodos, lo que genera riesgo de anegamientos rápidos. En algunos casos puntuales podrían superarse los 100 milímetros, especialmente en el norte y oeste del Gran Buenos Aires. El organismo clasifica esta alerta como “posibles fenómenos meteorológicos que pueden representar una amenaza a la vida o integridad física de las personas, así como daños a la propiedad”.

Las condiciones se deben al avance de un frente frío que interactúa con aire húmedo e inestable. Ya durante la madrugada se registraron fuertes tormentas en el noroeste bonaerense, con caída de granizo en zonas como Pilar, Escobar y José C. Paz. Bomberos voluntarios y Defensa Civil trabajan en distintos puntos para despejar calles y asistir a vecinos afectados por cortes de luz y ramas caídas.

En la Ciudad de Buenos Aires, los barrios más expuestos son los cercanos a los arroyos entubados (Maldonado, Vega y Cildáñez) y las zonas bajas de Villa Soldati, Barracas y La Boca. Autoridades porteñas recomendaron no sacar los autos salvo en casos de emergencia y evitar circular por calles anegadas.

El alerta naranja abarca también a 32 partidos bonaerenses, entre ellos La Plata, Quilmes, Lanús, Avellaneda, San Isidro, Vicente López, San Martín, Morón, La Matanza, Lomas de Zamora y Esteban Echeverría. En el interior de la provincia rige además alerta amarilla por tormentas en zonas como Pergamino, Junín y partes del sur bonaerense.

Desde el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se activó el protocolo de emergencias. Se recomienda a la población asegurar objetos que puedan volar, cerrar puertas y ventanas, y no refugiarse bajo árboles ni cerca de postes de electricidad. En caso de granizo, la sugerencia es permanecer en lugares cerrados y alejados de ventanas.

El SMN actualizará el parte cada tres horas. Se espera que las condiciones mejoren gradualmente durante la noche de este lunes, aunque no se descartan nuevos focos de inestabilidad para el martes. Las temperaturas descenderán de forma notable tras el paso del frente, con máximas que no superarán los 18°C el martes.

Este evento se suma a una serie de alertas meteorológicas que afectaron al centro del país en las últimas semanas, recordando la vulnerabilidad de muchas zonas urbanas ante lluvias intensas. Vecinos de barrios inundados en eventos anteriores volvieron a reportar complicaciones para circular y pérdidas materiales.