Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina: quiénes se llevaron el premio mayor

Repasamos uno por uno a los ganadores de las 11 ediciones de Gran Hermano en la Argentina, desde la primera temporada en 2001 hasta la más reciente.

Gran Hermano Argentina se convirtió en uno de los realities más vistos y comentados del país desde su estreno en 2001. A lo largo de once ediciones, doce personas se llevaron el primer puesto y el premio económico que eso implica.

La primera temporada, emitida por Telefe en 2001, tuvo como ganador a Marcelo “El Tirri” Tinelli, quien se impuso en una final recordada. Aunque su paso fue breve por temas contractuales, marcó el inicio del fenómeno en la Argentina.

En 2002, Gabriel “El Mago” Korol se quedó con el triunfo en la segunda edición. Su carisma y habilidades para la magia lo convirtieron en favorito del público desde el principio.

La tercera temporada, en 2003, coronó a Mariana “Naná” Fabbiani. La conductora y modelo se destacó por su personalidad fuerte y se convirtió en la primera mujer en ganar el reality.

Hubo que esperar hasta 2007 para la cuarta edición. Jorge “El Petiso” Rial (no confundir con el conductor) se alzó con la victoria en una temporada marcada por fuertes polémicas y rating alto.

En 2010, Diego “El Chino” Pesoa ganó la quinta temporada. Su perfil bajo y honestidad fueron clave para ganarse el cariño del público en una de las ediciones más largas hasta ese momento.

La sexta edición llegó en 2011 con Héctor “Tito” Speranza como ganador. El participante de perfil popular y humorístico se impuso en una final muy disputada.

En 2015, durante la séptima temporada, Mauricio “El Dipy” D’Alessandro se quedó con el primer puesto. Su carisma y frases virales lo convirtieron en uno de los ganadores más recordados de la era moderna.

La octava edición, en 2016, tuvo a María Laura “Lali” López como vencedora. Fue la segunda mujer en ganar y su triunfo generó una gran repercusión en redes.

En 2022, tras varios años de ausencia, el reality regresó con Marcos “El Colorado” Ginocchio como gran ganador de la temporada 10. Su paso por la casa fue uno de los más comentados en los últimos tiempos.

La edición más reciente, la undécima, coronó en 2023 a Furia (Juliana Díaz), quien se impuso en una final histórica con récord de audiencia y se convirtió en la tercera mujer en ganar Gran Hermano Argentina.

Cada uno de estos ganadores marcó una época distinta del programa, desde los inicios analógicos hasta la era de las redes sociales y el streaming. Sus historias, polémicas y triunfos siguen siendo tema de conversación entre los fanáticos del reality.

Lista completa de ganadores:

2001: Marcelo “El Tirri” Tinelli

2002: Gabriel “El Mago” Korol

2003: Mariana “Naná” Fabbiani

2007: Jorge “El Petiso” Rial

2010: Diego “El Chino” Pesoa

2011: Héctor “Tito” Speranza

2015: Mauricio “El Dipy” D’Alessandro

2016: María Laura “Lali” López

2022: Marcos “El Colorado” Ginocchio

2023: Juliana “Furia” Díaz

El programa sigue siendo un fenómeno cultural que mezcla entretenimiento, estrategia y exposición mediática como pocos formatos lo logran.