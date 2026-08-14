Netflix estrenará 'Monstruo: la historia de Lizzie Borden' y lanzó su primer avance

La plataforma reveló el tráiler oficial de su nueva producción sobre el célebre caso de Lizzie Borden, que en 1892 fue acusada de asesinar a sus padres con un hacha. La miniserie se suma a la exitosa saga 'Monstruo'.

Netflix dio a conocer este miércoles el avance oficial de Monstruo: la historia de Lizzie Borden, la nueva entrega de su aclamada serie antológica que ya exploró casos como el de Jeffrey Dahmer y los Menéndez.

El tráiler, de poco más de dos minutos, presenta a una Lizzie Borden interpretada por una actriz que transmite tanto la aparente fragilidad de una joven de clase media del siglo XIX como la frialdad que el relato popular le atribuyó. Las imágenes muestran la casa de Fall River, Massachusetts, los golpes del hacha y los interrogatorios policiales, con un tono que combina el drama histórico y el thriller psicológico.

El caso de Lizzie Borden ocurrió en agosto de 1892. La mujer, entonces de 32 años, fue acusada de matar a su padre Andrew y a su madrastra Abby a golpes de hacha. El juicio de 1893, que terminó con su absolución, se convirtió en uno de los más mediáticos del siglo XIX en Estados Unidos y sigue generando debate entre historiadores, criminólogos y aficionados al true crime.

La producción, dirigida por Ryan Murphy —responsable de la saga Monstruo—, cuenta con un elenco que incluye nombres de peso de la televisión y el cine estadounidense. Según los primeros reportes, la miniserie no se limitará a reconstruir los hechos sino que buscará explorar las tensiones familiares, el machismo de la época y las teorías alternativas que todavía circulan sobre el doble homicidio.

Con esta entrega, Netflix continúa su estrategia de convertir crímenes reales en grandes producciones de alto impacto visual y narrativo. La primera temporada de Monstruo, dedicada a Jeffrey Dahmer, se convirtió en uno de los mayores éxitos de la plataforma en 2022. La segunda, sobre los hermanos Menéndez, también generó gran repercusión este año.

El estreno de Monstruo: la historia de Lizzie Borden está previsto para 2027, aunque la plataforma aún no confirmó la fecha exacta. Mientras tanto, el tráiler ya acumula millones de visualizaciones y revive el interés por uno de los misterios criminales más perdurables de la historia norteamericana.

Para el público argentino, el caso Borden no es tan conocido como otros episodios del true crime global, pero la saga de Murphy ha demostrado capacidad para captar la atención más allá de las fronteras de Estados Unidos. La combinación de historia, violencia y debate moral parece ser una fórmula que sigue funcionando en el catálogo de Netflix.

El lanzamiento del avance confirma que la plataforma apuesta fuerte por el género en los próximos meses, en un contexto donde el consumo de documentales y series basadas en hechos reales se mantiene en alza a nivel mundial.