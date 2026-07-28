Ronnie Wood llega por primera vez a la Argentina como solista: fecha y cómo comprar entradas

El legendario guitarrista de The Rolling Stones debutará en nuestro país con un show íntimo y cargado de clásicos. El recital será en el Movistar Arena y las entradas ya están a la venta.

El guitarrista Ronnie Wood, ícono de The Rolling Stones y ex miembro de The Faces, visitará la Argentina por primera vez en formato solista. El show único está programado para el 12 de noviembre de 2026 en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Según confirmó la productora a través de un comunicado, el británico de 79 años repasará su extenso repertorio que incluye clásicos de los Stones, material de su carrera solista y temas de Faces. Será una oportunidad única para ver de cerca a uno de los músicos más influyentes del rock británico, lejos del formato de estadio masivo que suele tener la banda que lidera junto a Mick Jagger.

Las entradas para el recital de Ronnie Wood salen a la venta este miércoles 29 de julio a las 10 de la mañana a través del sistema Ticketmaster. Habrá preventa exclusiva para clientes del banco patrocinador durante las primeras 48 horas, y luego se abrirá la venta general. Los precios van desde los 45.000 pesos para las plateas más altas hasta 180.000 pesos para el sector VIP.

Wood llega con una banda propia que incluye al baterista Steve Jordan, con quien ya ha girado en varias ocasiones, y se espera que el setlist combine hits como "Stay With Me", "Ooh La La", "It's Only Rock 'n' Roll" y joyas menos transitadas de sus discos solistas como I've Got My Own Album to Do o Gimme Some Neck.

El anuncio genera expectativa entre los fans locales, que hace décadas siguen la trayectoria del músico. Aunque The Rolling Stones visitó el país en varias oportunidades (la última en 2016 en el estadio Único de La Plata), esta será la primera vez que Wood se presente de manera independiente en nuestro territorio.

Con casi sesenta años de carrera, Wood sigue activo tanto en la ruta con los Stones como en proyectos paralelos. En los últimos años editó material nuevo, participó en giras de blues y hasta retomó su faceta como pintor, con exposiciones que recorrieron Europa.

El show del 12 de noviembre promete ser uno de los grandes eventos del rock en la Argentina durante 2026. Las entradas tienen stock limitado y se espera que se agoten rápidamente, sobre todo en los sectores más cercanos al escenario.