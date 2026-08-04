Estrenos de TV y streaming en Argentina: qué ver en agosto de 2026

Calendario de estrenos de agosto de 2026 en Netflix, Apple TV, Disney+, Prime Video y HBO Max, con fechas y disponibilidad para Argentina.

Agosto de 2026 trae regresos fuertes en series y una apuesta latinoamericana central: la conclusión de Cien años de soledad. Esta guía prioriza fechas anunciadas por las plataformas y marca cuándo la disponibilidad puede variar según el catálogo argentino.

Cien años de soledad: segunda parte y final

Netflix estrena la segunda parte de Cien años de soledad el 5 de agosto y reserva el episodio final para el 26 de agosto. La adaptación completa queda formada por la primera parte, siete episodios nuevos y el gran final.

Netflix detalló el calendario y la producción en su comunicado oficial.

Ted Lasso, temporada 4

Ted Lasso vuelve a Apple TV el 5 de agosto de 2026. La cuarta temporada comienza con un episodio y continúa cada miércoles hasta el 7 de octubre. Ted regresa a Richmond para dirigir un equipo femenino de segunda división, según la información oficial de Apple TV.

Otros estrenos destacados de agosto

La agenda internacional de las plataformas también incluye:

Futurama, temporada 14 — 4 de agosto en Disney+.

— 4 de agosto en Disney+. Star Wars: Visions — La Jedi número 9 — 5 de agosto en Disney+.

— 5 de agosto en Disney+. The Shards — 6 de agosto en Disney+.

— 6 de agosto en Disney+. Reacher, temporada 4 — 12 de agosto en Prime Video.

— 12 de agosto en Prime Video. Camp Rock 3 — 14 de agosto en Disney+.

— 14 de agosto en Disney+. Linternas — 17 de agosto en HBO Max.

Películas y documentales para tener en cuenta

Entre los títulos anunciados para el mes aparecen Perfect Days y Anatomía de una caída en HBO Max, además de documentales y nuevas películas en Netflix y Prime Video. El catálogo no siempre coincide entre países: una fecha publicada para España o Estados Unidos no garantiza la misma disponibilidad en Argentina.

Cómo comprobar si un estreno está disponible en Argentina

Netflix explica que el contenido puede variar por región y que la sección “Nuevo y popular” o “Próximamente” de la aplicación es la referencia para cada cuenta. En cualquier plataforma:

Buscá el título dentro de la app con una cuenta configurada en Argentina. Revisá si aparece la fecha y el botón para activar un recordatorio. Confirmá si el estreno es completo o semanal. Volvé a verificar el día anunciado: las licencias y fechas pueden cambiar.

Qué ver primero

Si buscás una producción latinoamericana, la prioridad del mes es Cien años de soledad. Para comedia, Ted Lasso vuelve con estreno semanal. En acción, Reacher es el regreso más visible; en animación, Disney+ concentra Futurama y Star Wars: Visions.

Última actualización editorial: 3 de agosto de 2026.