María Becerra cantará el Himno Nacional en la final del Mundial 2026

La cantante argentina fue elegida para interpretar el Himno Nacional en la final del Mundial de la FIFA que se disputará el 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México. Se trata de uno de los momentos más esperados de la ceremonia de cierre.

La artista argentina María Becerra fue confirmada como la intérprete del Himno Nacional Argentino en la final del Mundial 2026, según informó el portal deportivo Bolavip.

El anuncio llega a diez días de la gran definición del torneo que se juega en Estados Unidos, Canadá y México. La final se disputará el domingo 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva Jersey, y Becerra será la voz que represente al país organizador del evento más importante del fútbol mundial.

La elección de la cantante de 26 años, nacida en Quilmes, marca un reconocimiento a su creciente popularidad internacional y su capacidad para conectar con audiencias masivas. Becerra se convirtió en una de las figuras más relevantes del trap y el pop latino, con éxitos que superan los cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales.

Desde el entorno de la artista confirmaron que ya se encuentra ultimando los detalles de la presentación, que incluirá una versión respetuosa y emotiva del Himno compuesto por Vicente López y Planes. Se espera que el momento sea uno de los highlights de la ceremonia de cierre, que habitualmente combina música, shows y símbolos nacionales.

María Becerra ya había demostrado su vínculo con el deporte al participar en campañas y eventos relacionados con el fútbol argentino. Su elección para un evento de esta magnitud refuerza el cruce cada vez más frecuente entre la música urbana y las grandes citas deportivas globales.

La final del Mundial 2026 promete ser una de las más vistas de la historia, con una audiencia estimada que superará los mil millones de personas. En ese marco, la interpretación del Himno por parte de Becerra se convierte en un momento de enorme exposición para la artista y para la cultura argentina.

La noticia generó inmediato entusiasmo entre sus seguidores, que inundaron las redes con mensajes de apoyo. Desde el mundo del fútbol, varios exjugadores y periodistas deportivos también celebraron la decisión por considerar que una voz joven y popular representa mejor el presente del país.