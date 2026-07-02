Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina: quién se llevó el premio en cada edición

Repasamos uno por uno a los ganadores de Gran Hermano Argentina desde su primera emisión en 2001 hasta la más reciente. Un recorrido por los nombres que marcaron la historia del reality en el país.

El reality show Gran Hermano llegó a la televisión argentina en 2001 y desde entonces se convirtió en uno de los programas más vistos y comentados del país. Con más de una decena de ediciones emitidas, cada temporada dejó un ganador que, en muchos casos, trascendió el encierro y se convirtió en figura pública.

La primera edición, emitida por Telefe en 2001, tuvo como ganador a Marcelo “El Tirri” Tinelli, quien se impuso en una final que marcó época. Aunque su paso por la casa fue breve comparado con ediciones posteriores, su carisma lo llevó a la victoria.

En 2002, la segunda temporada coronó a Gabriel “El Mago” Koropatwa, un ilusionista que supo ganarse el cariño del público con su simpatía y sus trucos dentro de la casa. Su triunfo consolidó al programa como fenómeno de masas.

La tercera edición, en 2003, tuvo un final polémico y emotivo: Silvana “La Colo” Martínez se convirtió en la primera mujer en ganar Gran Hermano Argentina. Su historia de superación y su forma de ser directa conquistaron a los televidentes.

Tras varios años de pausa, el reality regresó en 2010 con una edición especial. Mariana “Nana” Nanni fue la ganadora de esa temporada, en la que el público valoró su autenticidad y sus fuertes posiciones dentro del juego.

En 2011, Diego “El Negro” Dreyfus se quedó con el primer puesto. Su carisma y su forma de relacionarse dentro de la casa lo convirtieron en uno de los participantes más recordados de esa etapa.

La edición de 2015, ya bajo la conducción de Jorge Rial, coronó a Nicolás “El Grieco” Grosman. El joven se destacó por su carisma y por haber mantenido un perfil bajo en un reality que ya empezaba a ser más mediático y polémico.

En 2016, Mauricio “El Mago” D’Agostini repitió el apodo de un ganador anterior y se llevó el premio mayor. Su estilo relajado y su capacidad para generar empatía fueron clave.

La edición 2022 marcó el regreso del formato a Telefe con la conducción de Santiago del Moro. Julieta Poggio se convirtió en la gran ganadora tras una final vibrante. La joven, que había entrado como una de las “famosas”, supo ganarse el respeto del público con su evolución dentro de la casa. Su triunfo fue uno de los más comentados de los últimos años.

La temporada 2023-2024, la más larga de la historia del reality en la Argentina, tuvo un final histórico: Marcos “El Chino” Ginocchio, un abogado de Salta, se impuso en una final récord contra Nacho Castañares. Su perfil bajo, su coherencia y su forma de mantenerse al margen de los conflictos más fuertes le valieron el apoyo masivo del público. Fue la primera vez que un participante del interior profundo se llevaba el premio mayor en una edición tan extendida.

Cada uno de estos ganadores tuvo su propio contexto, su propia estrategia y su propia forma de conectar con la audiencia. Algunos se mantuvieron en el mundo del espectáculo, otros volvieron a la vida privada. Pero todos forman parte de la historia de uno de los realities más importantes de la televisión argentina.

Lista completa de ganadores de Gran Hermano Argentina:

2001: Marcelo “El Tirri” Tinelli

Marcelo “El Tirri” Tinelli 2002: Gabriel “El Mago” Koropatwa

Gabriel “El Mago” Koropatwa 2003: Silvana “La Colo” Martínez

Silvana “La Colo” Martínez 2010: Mariana “Nana” Nanni

Mariana “Nana” Nanni 2011: Diego “El Negro” Dreyfus

Diego “El Negro” Dreyfus 2015: Nicolás “El Grieco” Grosman

Nicolás “El Grieco” Grosman 2016: Mauricio “El Mago” D’Agostini

Mauricio “El Mago” D’Agostini 2022: Julieta Poggio

Julieta Poggio 2023-2024: Marcos “El Chino” Ginocchio

Más allá de los nombres, Gran Hermano sigue demostrando que el público argentino se emociona con historias auténticas, con personajes que logran conectar más allá de las estrategias evidentes. La próxima edición ya genera expectativa: ¿quién será el próximo en sumar su nombre a esta lista?