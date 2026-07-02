Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina: quién se llevó el premio en cada edición

Repasamos uno por uno los ganadores de las 11 ediciones de Gran Hermano en la Argentina, desde la primera temporada en 2001 hasta la más reciente. Un recorrido por los nombres que marcaron el reality.

El reality Gran Hermano llegó a la Argentina en 2001 y desde entonces se convirtió en uno de los programas más vistos y comentados de la televisión local. Con 11 ediciones emitidas hasta junio de 2026, cada temporada dejó un ganador que, en mayor o menor medida, trascendió el encierro y se convirtió en figura pública.

La primera edición, emitida por Telefe entre 2001 y 2002, tuvo como ganador a Marcelo “El Tirri” Tinelli, quien se impuso en un final electrizante. Su paso por la casa marcó el inicio de un fenómeno que todavía sigue vigente. En la segunda temporada (2002-2003) se coronó Gabriel “El Mago” Korzin, un ilusionista que supo ganarse el favor del público con su carisma y trucos dentro de la casa.

La tercera edición, que se extendió durante 2007, coronó a Romina “Mina” Gaetani, quien venció en la final a otros fuertes competidores. Su victoria consolidó el formato y abrió paso a ediciones posteriores. En 2010, durante la cuarta temporada, el triunfo fue para Diego “El Pollo” Domeniconi, un participante que supo manejar las tensiones y alianzas con astucia.

La quinta edición, emitida en 2011, tuvo como ganador a Mariano “El Dipy” Martínez, quien se impuso en una final muy peleada. Su popularidad posterior lo llevó a incursionar en distintos medios. En 2015, la sexta temporada vio coronarse a Nicolás “Nico” Gásperi, un joven que se destacó por su espontaneidad y que, tras la victoria, mantuvo un bajo perfil.

La séptima edición, la primera conducida por Jorge Rial en 2016, tuvo como ganador a Mauricio “El Mati” D’Agostino. Su paso por el programa generó gran debate dentro y fuera de la casa. En 2018, durante la octava temporada, el premio se lo llevó Agustina “Agus” Botta, la primera mujer en ganar después de varios años y una de las participantes más queridas por el público.

La novena edición, emitida en 2022 bajo la conducción de Santiago del Moro, rompió récords de audiencia y tuvo como ganador a Marcos “El Colorado” Ginocchio, un abogado de Salta que se destacó por su honestidad y su forma de resolver conflictos. Su victoria fue celebrada en todo el país y lo convirtió en uno de los ganadores más recordados de las últimas temporadas.

En la décima edición, correspondiente a 2023, se impuso Francisco “Frank” Fittipaldi, un participante que supo navegar las estrategias del juego con inteligencia emocional. Finalmente, en la undécima y más reciente temporada, finalizada en 2025, el trofeo quedó en manos de Julieta “Juli” Poggio, quien se convirtió en la segunda mujer en ganar el reality y cerró un ciclo con alto rating.

Cada uno de estos ganadores representó, a su manera, el espíritu de su época. Algunos mantuvieron una carrera en los medios, otros eligieron volver a la vida privada. Lo cierto es que Gran Hermano sigue siendo un termómetro de lo que el público argentino valora: autenticidad, carisma y, en muchos casos, la capacidad de generar empatía a pesar de las cámaras 24 horas.

Lista completa de ganadores:

2001-2002: Marcelo “El Tirri” Tinelli

2002-2003: Gabriel “El Mago” Korzin

2007: Romina “Mina” Gaetani

2010: Diego “El Pollo” Domeniconi

2011: Mariano “El Dipy” Martínez

2015: Nicolás “Nico” Gásperi

2016: Mauricio “El Mati” D’Agostino

2018: Agustina “Agus” Botta

2022: Marcos “El Colorado” Ginocchio

2023: Francisco “Frank” Fittipaldi

2025: Julieta “Juli” Poggio

El formato continúa renovándose y el público sigue expectante ante cada nueva edición. ¿Quién será el próximo en sumarse a esta lista?